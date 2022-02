Reacción insuficiente de Jon Rahm

Jon Rahm tampoco será este año profeta en su tierra de Arizona, su lugar de residencia habitual. En los dos primeros días del WM Phoenix Open se dejó demasiados golpes en su tarjeta y su intento de reacción ayer se quedó corto porque había demasiada distancia con la cabeza del torneo y demasiada gente de calidad en medio. El golfista de Barrika cerró ayer con tres bajo par tras una jornada del movimiento en la que no estuvo del todo fino y de nuevo el putt no le acompañó lo suficiente, sobre todo en los primeros nueve hoyos.

Su juego largo no brilló en el TPC Scottsdale como en las dos primeras jornadas y eso le impidió dejarse claras oportunidades de birdie. Si la víspera había fallado varios putts para birdie, ayer los tuvo para salvar el par y en el 2 y el 8 firmó sendos bogeys que lastraban sus opciones, pese a los birdies en el 3, el primero de la semana en un par 5, el 5 y el 9. Así, era necesario un acelerón en la segunda mitad de la vuelta, pero de nuevo un bogey en el 11 al no convertir para par. Pero ya se sabe que Rahm no deja de intentarlo y otros dos birdies en el 13 y el 15, los otros dos pares 5 del recorrido, elevaron su confianza para firmar uno más en el 17 y cerrar la vuelta con tres golpes bajo par.

En ese momento, estaba a cuatro golpes de los líderes, pero a estos les quedaban hoyos por delante y al cierre de esta edición mandaban Brooks Koepka, Patrick Cantlay y Xander Schauffele, esto es la cuarta parte del equipo estadounidense de la última Ryder Cup, y el novato Sahith Theegala con trece bajo par. Scottie Scheffler, otro jugador de Ryder, estaba con doce bajo par y Hideki Matsuyama con -11. La distancia parece excesiva para la última jornada en la que alcanzar el Top 10, que le quedó a un golpe, parece el objetivo más asumible para el número 1 del mundo, aunque sea un escaso consuelo. Solo un rendimiento extraordinario hoy le permitiría aspirar a la victoria en una cita que le motiva, pero de momento le resulta esquiva.

DP World Tour

Por su parte, Adrián Otaegui tuvo una mal jornada en el Ras al Khaimah Classic del DP World Tour y con golpes sobre par cayó hasta el puesto 59. El líder muy destacado es el neozelandés Ryan Fox con 19 bajo par. A seis golpes le acechan los catalanes Pablo Larrazabal y Adri Arnaus.