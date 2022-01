Jon Rahm regresa a la competición 83 días después en el Sentry Tournament de Kapalua, el torneo de los campeones, "con fuerzas y ánimo para empezar de nuevo" y el deseo de "hacer un año mejor" que el anterior

EL número 1 del mundo del golf regresa hoy a un campo 83 días después. No es habitual en ningún deporte que, salvo lesión, el mejor esté fuera tanto tiempo, pero Jon Rahm se ganó el descanso que se tomó después de perder el corte en el Andalucía Masters de octubre. "Lo necesitaba para tener tiempo para mi y para mi familia, para ejercer de marido y padre con Kelley y Kepa. No me arrepiento y lo haría otra vez porque ahora llego con fuerzas para empezar de nuevo", comentó el barrikoztarra en la rueda de prensa previa al Sentry Tournament of Champions, el torneo que en el Plantation Course de Kapalua, en Hawái, da inicio al calendario anual con los ganadores de torneo del año anterior. Harris English defiende el título que logró en 2021 en un play-off ante el chileno Joaquín Niemann.

Los 38 jugadores, todos menos Cameron Champ, que es baja tras dar positivo por covid, y Rory McIlroy, que ha renunciado, que se han ganado el derecho a jugar el torneo buscarán imponerse en un campo duro, un par 73, en el que el viento suele azotar fuerte y lo complica aún más. Allí estrenará Rahm su nuevo drive y un año en el que quiere "mejorar lo anterior". En 2021 el vizcaino logró su primer major, el US Open, y sumó 16 posiciones entre los diez primeros, incluido The Memorial, gracias a su gran consistencia. Fue el jugador con una menor media de golpes, el mejor en golpes ganados de tee a green, el que firmó más birdies por vuelta y, al final, el que más dinero ganó, entre otros datos destacados.

Sin embargo, el golfista de Barrika aseguró que "cambiaría un poco menos de consistencia a cambio de sumar alguna victoria más". "En este deporte es difícil ganar, solo lo hace uno, así que no puedes pensar que terminar segundo es perder, pero mi objetivo es tener un año mejor", añadió.

Entre los participantes en el Sentry Tournament está Collin Morikawa, el jugador que disputa a Jon Rahm el número 1 del mundo esta misma semana. El vizcaino necesita ganar en Kapalua o quedar segundo en solitario para no depender del resultado del californiano, que podría desbancarle con un puesto entre los cinco primeros. De todas formas, no se obsesiona con ello porque "es algo que te tienes que ganar. Soy el número 1 por cómo jugué el año pasado, así que si quiero seguir siéndolo tengo que seguir jugando al mismo nivel", reflexionó. Es consciente de que Morikawa, ganador del Circuito Europeo, está en un muy buen momento de juego, pero "yo me concentro en mí mismo, intento mejorar mi golf, y si puedo hacerlo todo irá solo. No estoy pensando constantemente que el número 2 viene a por mí, solo trato de jugar lo mejor que pueda y espero ganar algún torneo".

Jon Rahm jugará hoy con Xander Schauffele, el campeón olímpico en Tokio, que será un buen compañero de viaje en un campo que al barrikoztarra se le da bien. Ha jugado cuatro veces el Sentry Tournament, que es su segundo torneo de la temporada en el PGA Tour tras perder el corte en el Fortinet Championship en septiembre, y siempre ha acabado entre los diez primeros: segundo en 2018, octavo en 2019, décimo en 2020 y séptimo en 2021. Su balance de estos años es el mejor entre los jugadores que no han conseguido aún ganar el torneo. Otros partidos muy atractivos de la primera jornada serán los que jugarán los australianos Leishman y Smith, Matsuyama-Mickelson, Morikawa-Reed, Finau-De Chambeau o Spieth-Thomas. English empezará la defensa del trofeo junto a Patrick Cantlay, el último ganador de la FedEx Cup.

CALENDARIO SIMILAR Este torneo abrirá el primer trimestre del año que desemboca en el Masters de Augusta en abril. Hasta entonces, el calendario de Jon Rahm no variará mucho respecto a años anteriores. Tras Hawái, está confirmada su presencia en el American Express de La Quinta (20 al 23 de enero); el Farmers Insurance de Torrey Pines, su campo fetiche (26 a 29 de enero); en el Waste Management Phoenix Open de Scottsdale, su ciudad de residencia (10 al 13 de febrero); en el Genesis Invitational de Riviera (17 al 20 de febrero); en The Players (10 al 13 de marzo); y en el WGC Match-Play de Austin (23 al 27 de marzo).

El Masters es el primer pico de la temporada, aunque Rahm piensa en poco más allá a la hora de dibujar el objetivo que más le atrae este año. Tratar de defender el US Open en Brookline en junio puede ser uno de ellos, pero el 150 aniversario de The Open en Saint Andrews atrae a todos los golfistas este año, más a uno que tiene tan presente la historia del golf.

los apuntes

38 jugadores. Son los participantes en el Sentry Tournament que abre el año. No habrá corte y al final se repartirá un buen botín de puntos para el ranking mundial ya que participan ocho de los diez primeros. Solo McIlroy ha renunciado entre los que tenían derecho a jugar.

Collin Morikawa. Es el gran rival de Rahm en la lucha por liderar el ranking mundial. El californiano puede arrebatarle ese puesto en Hawái si el golfista de Barrika no acaba entre los dos primeros.

Par 73. El Plantation Course es el campo mas largo de cuantos se juegan en el PGA Tour. Cuando el viento sopla en ese rincón del Pacífico, se convierte en muy exigente, aunque a Rahm se le da bien.

