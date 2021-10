Alba Salazar, primera campeona de parkour

EL parkour consiste en avanzar. En seguir progresando se ponga lo que se ponga delante. Escaleras, rampas, edificios, vallas... no son obstáculos, sino apoyos sobre los que impulsarse para continuar. Trampolines sobre los que piruetear. Porque en este novedoso deporte no solo vale con correr de un sitio a otro, hay que hacerlo con estilo y fluidez. Dando un buen espectáculo. Y en eso Alba Salazar es la mejor. Porque con tan solo 19 años, esta sestaoarra se ha llevado el primer Campeonato oficial de España de parkour en la categoría de velocidad. Es decir, se ha erigido como la primera campeona estatal. Como la más rápida. Pero es que, además, regresó del Navarra Arena de Iruñea –donde se celebró este primer certamen– con otras dos medallas al cuello: una plata y un bronce en la modalidad de freestyle. "El campeonato acogió dos categorías: velocidad, que es una carrera de obstáculos que se enfoca en la rapidez; y freestyle, que es más estética. En esta se juzga el estilo, la dificultad, la creatividad, la composición y la ejecución de los movimientos", explica la propia Salazar.

Sin embargo, más allá del orgullo que supone ser la triunfadora de la primera competición oficial que se celebra de parkour, Salazar se muestra "muy contenta" por el crecimiento personal que ha experimentado desde que decidió probar este deporte por primera vez en 2017. "Empecé porque un amigo me convenció para ir a entrenar y al principio me rajé porque eran un montón de chicos haciendo cosas muy guays y yo no tenía ese nivel. Pero entrené por mi cuenta, poco a poco fui conociendo a la comunidad y me enganché. Y ahora me siento muy bien, no por ser campeona, sino porque he mejorado bastante en el cardio y el físico, que es lo que me ha ayudado a ganar", reconoce. Y es que ahora que Salazar ha probado las mieles de las competiciones oficiales y ha comprobado que esto del parkour no se le da nada mal, no quiere ponerse límites. Por eso, forma parte de la comunidad que sueña con poder ver su deporte en los Juegos Olímpicos de 2028. Los de Los Ángeles: "A mí me haría ilusión que estuviera el parkour en los Juegos, ver cómo lo montan aunque sea solo en una edición. Así este deporte se daría a conocer muchísimo más y puede ser una experiencia muy bonita, aunque por el momento es algo muy lejano, un sueño de momento imposible".

Por ahora, la realidad es que España acaba de acoger el primer campeonato oficial de parkour. Es decir, por ahora, se trata de un deporte en pleno desarrollo, que será tutelado por la Federación Española de Gimnasia, algo que ha generado bastante controversia. "Aunque están intentando llevarlo lo mejor posible y tener en cuenta nuestra opinión, no sé por qué el parkour tiene que estar gestionado por la Federación de Gimnasia. Es decir, dentro hay un comité de parkour con especialistas para tenernos en cuenta, pero creo que en un futuro este deporte debería de contar con su propia federación", añade Salazar. Y es que, aunque sea una modalidad en crecimiento, lo cierto es que la primera edición del campeonato estatal dejó muy buenas impresiones. Demostró que el nivel que existe en el Estado es más alto de lo esperado. "Me ha sorprendido bastante porque había mucha gente que no conocía y eran unas gacelas. Vas a estos torneos y conoces gente nueva, conectas, te inspiras en ellos... y así va creciendo la comunidad", resuelve la sestaoarra.

Camino a seguir

Así, Salazar está encantada con los pasos que está dando el parkour. Y es que es el camino que necesita recorrer este deporte para entrar en el programa olímpico, tal y como antes hicieron escalada, skate o break dance: "Si se siguen haciendo este tipo de campeonatos en España y se sigue manteniendo este nivel, podría existir la posibilidad de participar en los Juegos; pero estamos hablando de un nivel altísimo". Por el momento, la sestaoarra ya tiene en casa su título de primera campeona estatal. Ya es toda una artista en esto de desplazarse con estilo y velocidad.

Además del título de campeona de velocidad, Salazar logró dos medallas, una plata y un bronce, en la modalidad de 'freestyle'