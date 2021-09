Euskadi busca su lugar en el Campeonato de Europa de pádel

El pádel y Bizkaia viven una comunión especial desde los primeros días en los que el deporte empezó a popularizarse por todo el mundo, no en vano, la Federación Bizkaina de Pádel fue la primera en ser reconocida oficialmente dentro de esta disciplina. Esta unión se trasladó en muchas iniciativas vividas durante varios años y del 4 al 9 de octubre vivirá otro momento destacado en esta relación con la celebración del Campeonato de Europa, organizado por la Federation of European Padel (FEPA) y por la Federación Vasca de Pádel (FVF-EPF). La organización de este evento ya destaca la importancia vasca dentro de este deporte, pero esto no solo se quedará en una mera organización. La selección de Euskadi también formará parte y luchará por los títulos ante otros trece países, contando con una selección oficial más, que se une a las ya existentes de kayak surf y sokatira.

El Campeonato de Europa se dividirá en siete sedes, teniendo en cuenta lugares de entrenamiento y partidos. El lunes y martes los enfrentamientos tendrán lugar en Barakaldo, el miércoles y el jueves se jugará en Santurtzi y el viernes y el sábado cohabitarán el Padel Toki de Ortuella con el frontón Bizkaia. Las entradas estarán a la venta en las páginas de las federaciones vasca y vizcaina y se mantendrá un aforo del cuarenta por ciento, tal y como rige la normativa actual. Además de la selección de Euskadi participarán en este campeonato los combinados de Alemania, Austria, Croacia, Dinamarca, Estonia, Hungría, Finlandia, Italia, Mónaco, Polonia, Portugal, Rusia y Suiza en un evento que contará con 60 parejas masculinas y 36 femeninas y se disputarán más de 300 partidos. "Hemos sido siempre pioneros en este deporte y la organización de este torneo es en gran medida un reconocimiento a la labor de difusión del pádel que han hecho durante muchos años personas y clubes en Euskadi", apuntó Jorge Peñín, presidente de la Federación Vasca de Pádel.

Euskadi parte como favorita para hacerse con el título con nombres como Joseba Diego, Gonzalo Franco, Pedro Etxarri, Cristina González y Nerea Olano como principales puntales. "El equipo de la Federación Vasca tiene serias posibilidades de optar al título en este campeonato", añadió Peñín. El principal rival de los vascos en este torneo será Portugal, aunque no se descarta que cualquier otra selección pueda sorprender debido al crecimiento que está viviendo este deporte en Europa. "Hay varios palistas que vienen de competir en países donde el pádel está de moda y también hay jugadores con pasado en el tenis y que se han adaptado bien", comentó el presidente de la vasca.

La participación de la selección de Euskadi es otro hito más para el deporte vasco, que poco a poco va ganando terreno en diferentes disciplinas y cada vez cuenta con más combinados que participan en torneos oficiales. Los palistas vascos se unen así a los seleccionados en sokatira y kayak surf, que en las últimas semanas ya consiguieron grandes resultados en citas internacionales. Desde el gobierno vasco esperan que estos pasos no queden en solo esto y poco a poco otros deportes cuenten con su selección oficial. "Cada deporte es un mundo. Tenemos que aterrizar ese objetivo, esa ilusión a cada realidad de cada deporte. Evidentemente ayuda que otras federaciones se vean animadas al ver a nuestros deportistas compitiendo al mas alto nivel con otros países. Por lo tanto eso es un acicate para que poco a poco podamos trabajar. Sin hacer mucha ruido, pero demostrando tanto organizativamente como que por nivel tenemos capacidad y por lo tanto todo suma en esa ilusión", declaro Jon Redondo, director de Actividad Física y Deporte, Cultura y Política Lingüística.

Aunque no solo en el aspecto deportivo destacan las selecciones de Euskadi. Para hacerse notar la organización de eventos es clave y ahí también han cosechado éxitos las federaciones vascas con la organización del Mundial de Sokatira y el Campeonato de Europa de kayak surf. "Sabemos organizar eventos internacionales y además en época de pandemia. Demostramos una calidad organizativa con el plus añadido del entorno. Lo hemos hecho tanto en kayak surf como en sokatira y ahora en pádel", afirmó Redondo.

