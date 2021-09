Cinco montañeros mueren en el monte Elbrus de Rusia

Cinco montañeros rusos han muerto tras quedar atrapados durante varias horas en el Monte Elbrús, el pico más elevado de Europa, debido a las malas condiciones meteorológicas, informó el servicio de prensa del Ministerio de Emergencias de Rusia.



"Durante la operación de búsqueda y rescate logramos salvar a 14 personas, que fueron evacuados (a la base) Polyana Azau y entregados a los médicos", indicó el Ministerio de Emergencias ruso en un comunicado.



La entidad señaló que los rescatistas trabajaron "en condiciones muy difíciles".





A group of 19 climbers stuck on Elbrus (highest mountain in Europe) due to a severe blizzard. Three people found dead so far.



A tourist from the USA was rescued on Elbrus on September 19



Video - https://t.co/Tg6wqceYVA pic.twitter.com/jefYYiYivy