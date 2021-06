Año de reestructuración en el remo femenino de Bizkaia

El remo femenino cada vez está más consolidado y con el paso de las temporadas el nivel no para de crecer. El abanico de tripulaciones candidatas para los primeros puestos de la ETE es amplio y son muchas las que aspiran a hacerse con una bandera. Ondarroa y Deusto quieren entrar en esa pelea, luchar por entrar en los caros puestos de la tanda de honor y a partir de ahí tratar de conseguir victorias. Por su parte, Isuntza y Lutxana parten un peldaño más abajo, pero eso no hace que se conformen con vivir un año sin sobresaltos en la categoría. Mejorar es su única meta y saldrán cada regata a dar el máximo y tratar de escalar el mayor número de posiciones posible. La primera cita de la competición será este sábado en Pasaia a las 17.00 horas y al día siguiente las embarcaciones se trasladarán hasta Getaria para competir a partir de las 11.20 horas.

Ondarroa fue la revelación de la temporada pasada. Sorprendió con su paso adelante y conquistó el Campeonato de Bizkaia y además se hizo con una bandera en la ETE. "El año pasado ganamos en esa veteranía de saber afrontar las regatas y este seguimos las del año pasado, pero también tenemos gente nueva. Eso afecta pero se ve que si hacemos las cosas bien podemos andar y si tenemos un día malo nos podemos ir para atrás y perder todos los puntos ganados antes", apunta Nagore Osoro. La entrenadora de la Antiguako Ama confía en el trabajo realizado durante el invierno y ve una progresión en su tripulación, aunque sabe que eso no puede ser suficiente: "Las demás también entrenan y se ve que estamos muy igualadas. Estamos mejor que el año pasado, pero es no quiere decir que vayamos a tener mejor puesto que el año pasado. Van a estar caras la bandera de Bizkaia y todas las de la ETE, pero vamos a seguir en la misma línea. Tenemos muchas remeras jóvenes y seguiremos enseñando a la gente".

Otro de los clubes que quieren volver a esa pelea por las banderas es Deusto. La Tomatera creció año a año, pero el curso pasado vio detenida su progresión y quedó en quinto lugar, sin poder entrar en la pelea por el play-off. Esta temporada las bilbainas inician una nueva era. Josu Ortube sustituye a Fernando Beperet, el entrenador que comenzó con el proyecto. "Me voy adaptando poco a poco y aprendiendo con ellas. Creo que estamos haciendo un buen trabajo entre todos y estamos contentos", apunta Ortube. Esta nueva era comenzó con muy buenas sensaciones a la hora de analizar los resultados. Deusto realizó una gran actuación en los botes cortos y aunque eso no sea un baremo exacto, permite a las bilbainas ganar confianza para afrontar el año. "Queremos dar pasos adelante sin marcarnos un objetivo concreto. Este año creo que tenemos un buen equipo y en botes cortos lo hemos demostrado. Eso no significa que luego vayamos a andar bien en la trainera", añade el entrenador.

impulso de la afición

Mayor es aún la reestructuración de Isuntza. Las bajas asolaron la plantilla y el club tuvo que reestructurar la trainera. "Solo han quedado nueve del año pasado y ha sido completar de nuevo el equipo. Intentaremos hacer lo máximo posible", subraya Fernando Zugasti. En este trabajo para completar la embarcación, la afición generada con el proyecto iniciado años atrás ha sido decisiva. "La gente joven, tanto los chicos como las chicas, ven la referencia de la trainera y se animan. El año pasado ya subieron tres juveniles y este año el número va aumentando. La cantera va funcionando", asegura el entrenador de la trainera de Lekeitio.

En su segunda temporada, el éxito de Lutxana ha sido poder sacar la trainera al agua, algo que estuvo en duda hasta el último día debido a la falta de canteranas en la cuadrilla. "Tuvimos un comienzo de temporada bastante duro y hubo un momento el que pensábamos que no podríamos salir por las bajas. Cumplimos para salir pero vamos a tener que estar rezando para que no pase nada", comenta Ainhoa Zurinaga. A pesar de lo vivido, Lutxana no tira la toalla y no quiere dar la temporada por perdida. Sin mirar resultado concretos, el objetivo es competir en cada regata: "Sabemos que hay tres o cuatro botes que van a estar muy lejos y nosotras intentaremos estar en la pomada del medio y apuntar hacia arriba. No podemos controlar cómo irán las demás, pero daremos nuestro doscientos por cien".

Los participantes

Cuatro botes vizcainos

Castro

Deusto

Hibaika

Isuntza

Lapurdi

Lutxana

Ondarroa

San Juan

Tolosaldea

Zarautz

Zumaia

Calendario

19 de junio Tolosa

20 de junio Getaria

27 de junio Pasaia

3 de julio Donibane Lohizune

4 de julio Sestao

10 de julio Donostia

11 de Julio Lekeitio

17 de julio Zumaia

1 de agosto Errenteria

7 de agosto Ondarroa

14 de agosto Zarautz

15 de agosto Castro Urdiales

22 de agosto Bilbao

28 de agosto Erandio

