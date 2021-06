El atleta vizcaino Mikel García obtiene tres medallas de oro en Polonia

El atleta vizcaino Mikel García ha vuelto a ser el mejor en tres categorías y se ha traído tres medallas de oro a Euskadi. En esta ocasión ha sido en la localidad polaca de Bydgoszcz donde la 'bala de Irala' ha logrado oro en 400, 800 y 1.500 metros y una plata en el lanzamiento de peso. El año pasado Mikel García obtuvo otras tres medallas de oro en Australia.

A esta última prueba el deportista llegó con una lesión de tobillo que no le impidió lograr una buena clasificación. El joven deportista con síndrome de down ya acumula en su palmarés 13 medallas en campeonatos mundiales y europeos, al aire libre y en pista cubierta. Alcanzar la meta con puntuaciones altas no ha sido una tarea fácil. El aita de Mikel ha destacado de su hijo el tesón, la constancia y la disciplina que le ha llevado a ser una vez más el mejor. "Muchos pensarán que es fácil, que ha tenido pocos rivales", dice Gotzon García. Sin embargo, detrás hay un entrenamiento intensao de cinco, seis e incluso siete horas, sin protestas, quejas por el cansancio acumulado. "No le he oído quejarse nunca", recalca el aita.

Además, Mikel tuvo que superar una lesión, pero siempre sin dejar se trabajar y con el apoyo y la confianza ciega de sus entrenadores Javi Conde, Sergio López Carazo, Alazne Gomez, Juanjo de Campos, Miriam Motila, Pedro Sellarés..."Ahora que sigan pensando que ha sido fácil. ¡Ojalá pudiera tener más rivales y más selecciones se lo tomaran como la francesa llevando equipos potentes también en la categoría de atletas con síndrome de Down!".

Tanto su aita Gotzon como su ama Elvira y amigos se muestran satisfechos por el logro conseguido una vez más por el atleta vizcaino y reclaman a las instituciones deportivas que valoren a los síndrome Down como deportistas de alto nivel, que se les ayude y que se abra la puerta de los Juegos Paralímpicos. "Estamos convencidos de que por ese camino contribuimos no solo a que se haga justicia en lo deportivo, sino en todos los ámbitos de la vida. No sois 'niños que hacen deporte' (¡qué majo el chaval!) , sois deportistas, sois mujeres, sois hombres de gran valor", concluyen.