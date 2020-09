Pasión descolorida

Bilbao – La Bandera de La Concha es la gran cita del calendario arraunlari. Es la regata soñada desde los fríos meses invernales por todos los remeros. Sus imágenes aparecen en la mente de los bogadores cuando dan las primeras paladas del año y ganan claridad a medida que se van acercando los dos primeros días de septiembre. Dos días para escribir su nombre en los libros de historia del remo. Dos días donde todo lo vivido durante este curso queda en un segundo plano y solo importa rendir en el momento indicado. La Bandera de La Concha es pasión y también color, mucho color. Las aficiones acostumbran a llenar de diferentes tonos el puerto y la localidad donostiarra vive una de sus jornadas festivas. La Concha es la regata y también la rampa. Sin embargo, este año la fiesta del remo estará huérfana de uno de sus ingredientes principales. Sin gente para presenciar la prueba se vivirá una regata diferente, sin color. Vacío en tierra, pero máxima emoción en el mar. La primera batalla será hoy a partir de las 11.00 horas.

El destino de la próxima Bandera de La Concha es incierto. Solo un premio y muchos candidatos con opciones de hacerse con él. Esta es la temporada más igualada de los últimos años y eso también queda trasladado a la cita donostiarra. Seis candidatos opositan con fuerza a la victoria. Santurtzi, Urdaibai, Zierbena, Hondarribia, Orio y Donostiarra. Seis traineras que saben lo que es ganar este curso y que llegan con los deberes hechos a la bahía. Zarautz y Cabo serán los otros dos equipos participantes, pero vista la trayectoria de este curso su triunfo es casi imposible.

Esas seis traineras opositan a hacerse con el protagonismo desde el primer domingo pero dos de ellas sobresalen tras el siempre aclaratorio agosto. Santurtzi y Hondarribia. La regularidad contra la irrupción final. La Sotera estuvo en primera línea de batalla desde el primer día y como todas las traineras tuvo sus bajones, pero llega en plena forma a la Bandera de La Concha. Igual que la Ama Guadalupekoa, que va claramente de menos a más y ya quedaron atrás los malos días de julio, convirtiéndose de nuevo en una embarcación capaz de ganar en cualquiera de los frentes.

Para vencer en la Bandera de La Concha es necesario dominar todos los factores y la climatología también es capaz de crear diferencias. Se espera que hoy el viento sople de noroeste con una velocidad media superior a los diez kilómetros por hora y con ráfagas que pueden superar los veinte kilómetros por hora. Mientras, en el mar las olas rondarán el metro y medio de altura.

Orio, contra todas Antes de la edición masculina, se disputará a las 10.00 horas la Bandera de La Concha femenina. Orio es el gran favorito para hacerse con la victoria y Donostiarra parte como su principal rival a batir. Arraun Lagunak, Hondarribia, Hibaika, Zumaia, San Juan y Tolosaldea son el resto de participantes.

Restricciones El Ayuntamiento de Donostia tiene preparado un operativo para evitar las aglomeraciones de gente y habrá restricciones por todas las inmediaciones de la bahía donostiarra. El Paseo Nuevo, el puerto y el Monte Urgull permanecerán cerrados así como varias zonas de Alderdi Eder y el paseo de La Concha, la calle Mari y la Isla de Santa Clara. Se habilitarán zonas para que la gente pueda circular, pero no se podrán detener en ellas a presenciar la regata. Tampoco se permitirá el acceso a la bahía a las embarcaciones que no dispongan de fondeo o amarre en el interior. Sí que se podrá seguir la regata en una embarcación desde las balizas exteriores pero no se les permitirá a los barcos acompañar a las traineras a la bahía.

santurtzi

La regularidad. Santurtzi es el líder de la Eusko Label Liga. La 'Sotera' es la trainera más regular de la temporada y llega en una buena dinámica, con cuatro banderas en su botín. El bache vivido a finales de julio ya está olvidado. Los santurtziarras quieren trasladar esas buenas sensaciones a la bahía donostiarra y confirmar su favoritismo desde el primer día.

urdaibai

El regreso. Urdaibai vuelve a ser uno de los candidatos a hacerse con la Bandera de La Concha. Tras una mala temporada, la 'Bou Bizkaia' vuelve a mostrar su capacidad para ganar cualquier día. Los bermeotarras vivieron un mes de julio sobresaliente, bajaron el nivel en agosto y ahora necesitan recuperar su mejor versión para entrar en la pelea.

zierbena

La irrupción. Zierbena dejó claro en la clasificatoria que es una trainera capaz de bogar a gran velocidad por la bahía donostiarra y está en su mejor momento. Ganó con holgura el Campeonato de España, la anterior cita vivida sin cupos, y en la Eusko Label Liga llega en plena progresión, quedándose a centésimas de vencer en la última bandera disputada.