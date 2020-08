Roglic no confirma su presencia en el Tour

Donostia – A pocos días del inicio del Tour de Francia, las dudas sobre el estado de forma real de los ciclistas de cara a una gran vuelta de tres semanas está sobre la mesa de los equipos. El regreso a la competición después del parón obligado por la pandemia ha dejado muestra de que no todo el pelotón llega en el mejor momento de forma. Y de todos los nombres que integraban los favoritos, solo Primoz Roglic había demostrado que este podría ser su año. Con un Ineos dominador de la carretera en los últimas temporadas, que ha tenido que cambiar de escuadra para la ronda gala una semana antes de su inicio, prescindiendo de Froome y Thomas e incluyendo a Carapaz como acompañante de lujo para Egan Bernal, el Jumbo-Visma evidenció su poderío y gozó de una superioridad, tanto del equipo como de su líder, Primoz Roglic.

El esloveno lo demostró en el Dauphiné, siendo el más entero a diario, pero una caída en la cuarta etapa le obligó a retirarse, "por precaución", según indicó el equipo holandés. Una precaución que se ha acabado convirtiendo en alarma, sobre todo cuando el propio ciclista, a cuatro días de la salida de la Grande Boucle, confesó no saber si podrá estar en Niza el sábado.

Roglic partía como favorito para llegar a París de amarillo, respetando siempre a las figuras de la talla de Bernal, Pinot e incluso su compañero de equipo Tom Dumoulin.Este último sería la baza que tendría el Jumbo-Visma si se confirmasen los temores y Roglic no tomase la salida, baja que se sumaría a la de Kruijswijk.

"No me siento a mi nivel. Podría haber sido peor pero no es lo ideal hacerte daño antes del Tour de Francia", señaló en declaraciones a RVT Slovenia. Pero desde su equipo parece que sus previsiones de cara a la ronda francesa no varían. De hecho, el propio director deportivo del equipo, Merijn Zeeman, desmintió la versión que el esloveno ha dado y aseguró que el ciclista se encuentra recuperado.