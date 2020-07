bilbao – Iván Cruz jugó su último partido con el Bilbao Basket hace una semana ante el Unicaja en la fase final de Valencia. Al ala-pívot madrileño le habría gustado despedirse rodeado del público de Miribilla o al menos de los compañeros con los que ha compartido vestuario en dos campañas excelentes a nivel colectivo, "que han superado las expectativas con las que vine". Pero el coronavirus sigue marcando los ritmos del deporte, incluso para lo protocolario, y el club montó una despedida telemática en la que el director general Pedja Savovic y el director deportivo Rafa Pueyo agradecieron el trabajo y la profesionalidad de Cruz en este tiempo. "Han sido dos años increíbles. Primero hemos podido lograr el ascenso y luego he estado a gusto en la ACB. He tratado de dar el máximo cada vez que estaba en mi mano. Ha sido una etapa en la que he podido disfrutar y formar parte de este gran club", aseguró el jugador.

El madrileño recordó que llegó a un club que acababa de descender "y cuando eso ocurre la gente se suele desencantar, pero aquí nos apoyaron desde el primer momento. Tenía ganas de volver a la élite y me sorprendió". Una vez logrado el ascenso, "algo que era complicadísimo", esta temporada recién concluida ha permitido a Iván Cruz "vivir momentos increíbles. Hemos ganado a todos los equipos de Euroliga, ganamos al Barça en su cancha para jugar la Copa, la misma Copa fue especial€". El Bilbao Basket le ha ofrecido, además, la oportunidad de sentir emociones desconocidas, sobre todo en el Bilbao Arena: "No podría describirlo con una palabra, tienes que vivirlo, la afición es increíble y apoya siempre. Tienes que estar ahí, en un partido empatado, y ver y sentir cómo te están apoyando a muerte".

Ahora toca separar los caminos, justo cuando el club volverá a la competición europea, "es lo que ocurre en el baloncesto profesional, no hay nada personal. Pero siento que me marcho siendo mejor jugador que cuando llegué", algo de lo que hizo responsable a Álex Mumbrú porque "me ha exigido y me ha ayudado mucho a mejorar". Iván Cruz no quiere "cerrar puertas" y buscará un destino en la ACB, en la LEB "o donde sea" en el que elevar su protagonismo, ese que pudo que recuperar en parte en los cinco partidos de la fase final, y continuar jugando en el alto nivel. De Bilbao se lleva grandes experiencias, amigos para siempre y "vivencias que te hacen mejorar. De las malas siempre hay que aprender, me harán mejorar como jugador y persona".

champions league Al mismo tiempo que hoy despedirá a Thomas Schreiner, esta vez de forma presencial en Miribilla, el Bilbao Basket estará pendiente de la sede de la FIBA ya que hoy anunciará los equipos que tomarán parte en la próxima Basketball Champions League (BCL). 26 de ellos, entre los que deberían estar los debutantes hombres de negro, accederán directamente a la fase de grupos mientras otros 18 se dividirán en dos eliminatorias previas, a celebrar en la segunda quincena de septiembre, que decidirán los otros seis conjuntos que completarán la competición en cuatro grupos de ocho. Además, aún queda pendiente la resolución de la presente temporada que será mediante una Final a Ocho entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, lo que supone que la edición 20-21 de la BCL, cuyo sorteo será el 15 de julio, no empezará antes de esas fechas citadas.