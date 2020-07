El confirmar de la 'Sotera'

EL camino de Santurtzi llega a su parte más difícil. Su trayectoria ascendente le hizo pasar en pocos años de ser un descendido a la ARC-2 a uno de los favoritos para hacerse con las banderas. Ahora, en esta temporada marcada por la incertidumbre, solo le queda dar el último paso, el más complicado, tratar de pelear por todos los grandes títulos del año en la competición que arranca mañana en A Coruña. La Sotera tiene las armas adecuadas para poder estar en la parte alta de la clasificación. A su potente tripulación de la temporada pasada, se unen grandes remeros capaces de dar otro salto de calidad al grupo. Pero en el remo no solo sirven los nombres, el bloque siempre va por delante del individuo y Santurtzi deberá acoplar todas sus piezas a la perfección para poder luchar por una Eusko Label Liga que se presenta llena de igualdad en todos los frentes. Una tarea más complicada aún debido a los meses de confinamiento, que obliga a todas las tripulaciones a trabajar contrarreloj.

COMIENZA LA EUSKO LABEL LIGA

La Eusko Label Liga arrancará mañana sin una referencia clara, los equipos no pudieron realizar ninguna prueba de pretemporada y eso cambia los objetivos de todas las tripulaciones, entre ellas la de Santurtzi. "Antes del confinamiento todo iba enfocado a mejorar lo del año pasado. Las sensaciones eran buenas, el equipo estaba encarrilado y nos faltaban meses de remate para darle brillo a todo. Con este parón no voy a decir que los objetivos varían, pero sí que somos un poco más cautos. Hasta que no veamos dónde estamos en la competición, no nos vamos a aventurar en metas muy ambiciosas porque igual tenemos el riesgo de caer en una trampa", comenta Iker Zabala, que este año ejercerá exclusivamente de entrenador. Por ello, el primer objetivo de la Sotera será "intentar poner en marcha la trainera lo más rápido posible" y a partir de ahí las banderas volverán al punto de mira: "Si lo conseguimos los objetivos serán estar lo más arriba posible".

Santurtzi aparece en la parrilla de salida como uno de los favoritos de esta temporada. La temporada pasada finalizó tercero en la Eusko Label Liga, consiguió las primeras banderas de su historia y llegó con opciones a la segunda jornada de la Bandera de La Concha. Este año amenaza con dar un paso adelante con una confección de plantilla ambiciosa, con incorporaciones de primer nivel. "Ves la trayectoria que está trayendo Santurtzi en los últimos años y los nombres que hay en la embarcación, que son de lo mejorcito del Cantábrico y gente curtida en mil batallas. Las piezas las tenemos en la mano y ahora lo que tenemos que hacer es construir el castillo", opina Zabala, que reconoce que no solo con nombres y favoritismos se gana en la ACT: "Se tienen que ensamblar un montón de piezas. Si gana Santurtzi no sería una sorpresa pero esto también es un arma de doble filo. Soy consciente de que si no estamos en punta puede haber mucha tensión en el equipo y se nos puede venir abajo. Confío en el trabajo que están haciendo los chavales pero luego será la competición la que nos ponga en su sitio y se tienen que ensamblar muchas cosas para hacer un bote ganador". Gestionar esas emociones y la presión interna será una de las tareas de Zabala en esta temporada.

incorporaciones de "calidad" eN SANTURTZI

Las incorporaciones de Santurtzi son gente de un nivel contrastado en el mundo del remo. Banderas de La Concha, ligas de la ACT, campeonatos en el palmares de estos bogadores hay muchas muescas. Su calidad es segura y solo tienen que adaptarse al nuevo bloque, algo que por ahora está funcionando. "La gente que ha venido se ha amoldado bien. Son gente de calidad y experiencia que saben a que sitio han venido y a qué es lo que vienen", detalla Zabala. Sin embargo, la satisfacción no es plena debido al confinamiento vivido. El escenario vivido quitó a todos los equipos muchas horas de trabajo en el mar y eso se nota ahora que la competición está a la vuelta de la esquina. "Estamos muy contentos, pero es una pena porque no hemos tenido tiempo para acoplar bien a esa gente nueva que ha venido. Hemos tenido un vacío de tres meses. Aunque eso lo tendrán todos los equipos y lo que tenemos que hacer es un poco de contrarreloj para rearmar el equipo", apunta el entrenador bermeotarra.

Fichajes y Santurtzi. Dos palabras unidas desde el final de la última Eusko Label Liga. Es cierto que los santurtziarras reforzaron su equipo con remeros de renombre, pero la tripulación de la Sotera es mucho más que gente venida de fuera. "Cuando aterricé en 2017 mi grata sorpresa fue que me encontré una cantera de un grandísimo nivel. Desde allí han pasado tres años, en los que se han podido codear en la ACT y muchos de ellos han ganado banderas. Están adquiriendo una experiencia tremenda y creciendo a pasos agigantados", afirma Zabala. Esos canteranos no son solo remeros que sirven para rellenar la plantilla o cumplir las normas de la ACT con respecto a los cupos. También tienen un peso importante en las citas clave del año y "fuera de la liga también cumplíamos las normas de los cupos", apunta el bermeotarra. Una combinación de remeros llegados de fuera y de la casa que quiere pelear por todo esta temporada.

