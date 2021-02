Alex Txikon da por finalizada la expedición al Manaslu

Alex Txikon y su equipo han dado por finalizada la expedición al Manaslu (8.163 metros) sin haber logrado su objetivo de alcanzar la octava cima más alta del planeta en el periodo invernal.

Según ha informado su equipo de apoyo, los montañeros comenzaron ayer, sábado, las tareas de recogida del campo base que han finalizado hoy, domingo, coincidiendo con el último día del permiso de estancia en el Himalaya.

Los últimos días Txikon y los sherpas Gelum, Cheppal y Namja han ascendido hasta los campos 1 y 2 "a recoger los depósitos que habían dejado allí".

El montañero vizcaíno ha explicado que "ha sido imposible" llegar a campo 3" a recoger el otro depósito porque había "nieve hasta la cintura y mucho viento". "Está bien señalizado con bambús, así que en octubre quien llegue a ese punto en encontrará una tienda, esterillas, algo de comida y gas", ha relatado.

Los montañeros ponen fin así a una expedición que comenzó el 31 de diciembre. El equipo hará noche este domingo en Samagaun antes de emprender el viaje de vuelta.

"Lo hemos tenido muy cerca, pero al final no ha podido ser. Los partes meteorológicos no dan una mejoría hasta dentro de por lo menos 10 días y luego no sabemos cómo avanzará. De modo que es muy arriesgado ampliar el permiso", explicó Txikon.