Solventes a domicilio

EL Amorebieta completará una semana más en puestos de descenso, pero las sensaciones que transmite siguen invitando al optimismo. En el último compromiso de un 2021 para el recuerdo y, al mismo tiempo, en el primer partido correspondiente a la segunda vuelta de LaLiga SmartBank, los azules sumaron otro meritorio punto a costa del Burgos en El Plantío, donde desde el inicio del curso solo Eibar y Zaragoza, ambos por un laborioso 0-1, han conseguido adjudicarse los tres puntos. Derrotados equipos como el Valladolid, Mirandés, Huesca, Ponferradina, Málaga y Fuenlabrada, los azules fueron capaces de levantar un adverso 2-0 para firmar las tablas y opositar incluso a la victoria contra un rival que acabó pidiendo la hora ante el empuje zornotzarra.

Consiguieron reaccionar a tiempo los de Iñigo Vélez de Mendizabal para continuar en la buena línea y enlazar la quinta jornada consecutiva sin perder en un campeonato en el que suman once empates en veintidós partidos. Superados por más de un gol de diferencia en solo cuatro encuentros desde la puesta de largo de la temporada, los vizcainos no muerden el polvo en liga desde su tropiezo ante el Oviedo en el Carlos Tartiere el pasado 20 de noviembre. El 2-0 que registró entonces el marcador figura como la última derrota de un sólido y férreo Amorebieta que suma cuatro empates y una victoria en las cinco últimas jornadas con el valor añadido de no haber caído en ninguna de sus tres últimas salidas.

El valioso triunfo logrado en Málaga, unido a los empates a domicilio contra Ponferradina y Burgos ponen de manifiesto el paso al frente dado por el colectivo lejos de Lezama. Se le reclamaba a los azules dicho crecimiento sin el calor de su afición y lo han experimentado durante el último mes de competición para afrontar la segunda vuelta liguera con las garantías necesarias para opositar con firmeza al sueño de la permanencia. A día de hoy, no en vano, el equipo muestra un carácter competitivo fuera de toda duda que le permite mirar a los ojos a cualquier rival.

DELANTEROS EN RACHA

Los hombres de ataque han sido los últimos en dar un paso adelante para aportar al grupo un plus en forma de goles. Si un doblete ganador se adjudicó Gorka Guruzeta en La Rosaleda, donde el exjugador del Athletic marcó sus dos primeros tantos del curso antes de perforar también las redes de la Unión Deportiva Las Palmas y la Ponferradina de manera consecutiva, dos dianas firmó también Koldo Obieta el pasado viernes en la visita al Burgos.

El ariete gernikarra, que dio a los suyos la primera victoria en la categoría de plata con su gol ante el Almería en Lezama, asoma a las puerta de la vigésimo tercera jornada liguera como máximo artillero del Amorebieta con cinco goles, uno más de los firmados por un relanzado Guruzeta con el que apunta a compartir delantera en las próximas citas. La primera, este viernes a partir de las 21.00 horas en Lezama, medirá a los azules con el Tenerife, verdugo de los vizcainos en la primera vuelta. En un encuentro de amargo recuerdo celebrado el 10 de octubre de 2021, los de Vélez de Mendizabal cedieron por 2-1 y perdieron a Roberto Santamaría por una latosa lesión de hombro que todavía mantiene fuera de combate al guardameta navarro.