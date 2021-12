El Madrid llegará en cuadro a Bilbao: acumula siete positivos

El Real Madrid, líder destacado de LaLiga, vive unos días de pruebas PCR y aislamientos. A los positivos por covid-19 de Marcelo y Luka Modric, conocidos el miércoles, se han sumado este jueves otros cinco en la primera plantilla. Según ha comunicado el club blanco, Marco Asensio, Gareth Bale, Andriy Lunin, Rodrygo Goes y Davide Ancelotti, hijo y ayudante del entrenador italiano, se suman al brote y se encuentran aislados en sus respectivos domicilios. Pablo Laso y Thomas Heurtel, de la sección de baloncesto, se contagiaron antes.

El equipo de Carlo Ancelotti, que ha tenido que aplazar el entrenamiento de esta mañana en Valdebebas y pasarlo a la tarde para conocer el resultado de los cribados, se mide el domingo en el Santiago Bernabéu al Cádiz y el próximo miércoles día 22 tiene previsto visitar San Mamés. Rojiblancos y leones, en el segundo clásico en tres semanas, cerrarán 2021 con el partido de la jornada que se perderán por competir a mediados de enero en la Supercopa.





LO QUE DICE LALIGA



A priori, a no ser que el brote siga creciendo de forma exponencial, no se prevé que ninguno de los dos próximos partidos del Madrid se tengan que aplazar. Según el protocolo de LaLiga, el Real Madrid podría solicitar el aplazamiento del partido ante el Cádiz siempre que no tenga a su disposición trece jugadores, con cinco al menos del primer equipo en caso de brote, uno de ellos portero. Recordar que a los equipos de Primera y Segunda se les permite inscribir hasta 35 jugadores de la primera plantilla y del filial.

En caso de que el club no pueda presentar las trece fichas con jugadores sanos, LaLiga le permitirá aplazar un partido a lo largo de la temporada a los de Primera y dos a los de Segunda. De tal manera que si un equipo vuelve a tener el mismo problema en otro partido, este se le dará por perdido 3-0.