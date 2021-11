El Gernika promete batalla en Urbieta ante el Eibar

Se acerca el duelo del jueves, a partir de las 19.00 horas, en el que el Gernika afrontará en Urbieta la primera ronda de la Copa frente al Eibar. Un derbi en el torneo del K.O. Oskar Vales, el entrenador del conjunto foral, tiene a su plantilla preparada y expectante ante la gran cita. "Estamos bien, muy tranquilos y entrenando muy bien. El equipo está preparado para la derrota, esto es parte del juego, pero está bien y preparado para todo: para empatar, ganar o perder. Si no, no podríamos dedicarnos a esto. La sensación que tengo es que el equipo nunca se ha desviado del día a día, de los entrenamientos, de la idea, al margen de los resultados", relata el exrojiblanco, que ha preparado la eliminatoria a partido único como un encuentro más de la Segunda RFEF, pese a que tendrá delante a un rival de la Liga SmartBank.

La duda de tomar parte en esta competición es saber si los gernikarras no se despistarán de su quehacer diario en la liga. Vales lo tiene claro: "No creo. El equipo sabe dónde está. Sabe que es una fiesta, un premio al trabajo bien hecho en la temporada pasada. Que vamos a disfrutar y a competir, no tenemos ninguna duda. Pero también sabe que lo que le da de comer es la competición de liga y en eso no creo que nos vaya a descentrar. No soy de dar a los jugadores oportunidades porque sí. Sacaremos el mejor equipo para competir contra el Eibar, no veo un equipo con demasiados cambios a lo que sacamos en liga. Es lógico que sí haya algunas modificaciones, porque es una semana con tres partidos, y lo normal es que haya diferentes soluciones"

El potencial del conjunto armero queda fuera de toda duda, pero siempre existe un lugar para la sorpresa en la eliminatoria de un torneo tan atractivo para el más débil. "Siempre hay opción de sorpresa aunque no sé en qué porcentaje. Ellos no lo van a tener fácil. Vienen a un campo de hierba artificial que no es cómodo para ellos. Nosotros entrenamos todos los días aquí y estamos acostumbrados. Sabemos que competimos contra un rival muy complicado, que está llamado a ascender a Primera División, o su plantilla está hecha para eso. Competiremos y disfrutaremos del partido", remarca el técnico de Basauri.

En cuanto a las fortalezas del equipo de Gaizka Garitano, no hay secretos para Vales: "Es un equipo muy potente a balón parado, que este año tiene jugadores más asociativos y no juega tan directo. Tiene futbolistas del medio campo hacia adelante muy buenos, extremos muy rápidos, gente con mucha envergadura y poderosos centrales en el balón parado".

"nos gusta el rival"



Koldo Berasaluze, capitán de los forales, como el resto de sus compañeros, tiene muchas ganas de que llegue la cita del jueves: "Estamos contentos, nos gusta el rival que nos ha tocado. Es un premio para los jugadores que estuvieron el año pasado que consiguieron entrar en la Copa y una oportunidad para los jugadores que están contando con menos minutos en liga".

El defensa central cree que con el formato de la competición, las opciones de dar la sorpresa aumentan. Aunque lo afrontan con cautela. "Tenemos tiempo para descansar y de preparar el partido, ya que jugamos el sábado –perdieron 0-2 en la visita del Sestao River– y la gente no se va a despistar. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido, de jugar en Urbieta delante de nuestra gente, que vendrá más público de lo normal. A mí ya me está pidiendo entradas un montón de gente, amigos, compañeros del trabajo... La verdad es que no sé cómo va a estar la cosa porque la grada no es muy grande. Alrededor del campo entra más gente pero depende del tiempo que haga. En el pueblo los chavales después del sorteo hablaban de que iba a venir el Eibar, pero por la calle aún no se ha oído mucho", finaliza Berasaluze.

Hoy arrancan los duelos

La hora de los modestos

El Athletic, exento. El torneo del K.O. se abre camino entre hoy marts y el jueves dentro del frenético calendario con los enfrentamientos a partido único en los campos de los equipos de inferior categoría que tradicionalmente suponen una fiesta para estos pequeños y un peligro para los grandes. Los únicos que de momento evitan este compromiso son los cuatro conjuntos que disputarán la Supercopa: Athletic, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Esta ronda ha comenzado, lamentablemente, teñida de luto por el fallecimiento de dos operarios que trabajaban en las labores de instalación de la iluminación adicional para el partido entre el Marchamalo y el Valladolid en el campo de La Solana. El accidente ha motivado incluso el adelantamiento del horario a las 16.00 horas. Será el primer enfrentamiento de esta ronda. Entre los duelos entre David y Goliat del martes, el Villarreal visita al Victoria, de Regional, lo mismo que el Alavés, que se mide al Unami.

