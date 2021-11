Koldo Obieta: "Igual de aquí al final de temporada nos dan más de lo que nos quitan"

Koldo Obieta (Gernika, 8-X-1993) forma parte de la historia del Amorebieta. Suyo fue el gol con el que el conjunto azul se adjudicó la primera victoria en LaLiga SmartBank al derrotar al Almería en Lezama y por su cabeza solo pasan pensamientos positivos. Convencido de que están en el camino correcto para cumplir los objetivos a final de temporada, asegura que su trabajo en el campo va más allá de los goles y da su opinión acerca del VAR, en el punto de mira de los zornotzarras por la sucesión de dudosas interpretaciones arbitrales en contra.

Han superado el primer tercio del campeonato. ¿Qué valoración hace en el plano colectivo?

—Nos costó un poco coger la medida a la categoría, pero ya estamos más asentados y competimos en todos los partidos con bastante más seguridad. Se puede decir que hemos ido de menos a más, venimos de sumar cinco de los nueve últimos puntos y las sensaciones son cada vez mejores, a pesar de los dos puntos que se nos escaparon al final contra el Alcorcón.

¿Y a nivel individual?

—Bien también, a gusto. Empecé sin jugar, después tuve un tramo en el que estuve bastante bien con mucha confianza y es cierto que me perdí el partido contra el Huesca por unos problemas en las lumbares, pero ahora he vuelto a entrar en el equipo y me siento bien.

No lo ha dicho, pero es el máximo realizador del equipo con tres tantos. ¿Cómo lleva la responsabilidad de tener que marcar para ayudar al grupo?

—Es verdad que los delanteros siempre tenemos el deber de meter goles, pero en nuestro equipo, más que eso, lo importante es el colectivo y da igual quién marque. Todos tenemos que sumar, pero no solo en goles, sino en correr, defender y todo lo que nos pida el míster.

El primero de los tres goles que ha marcado no lo olvidará nunca. Sirvió para derrotar al Almería y sellar la primera victoria del club en Segunda División.

—Fue un gol especial tanto para mí, como para el equipo por lo que supuso ganar a todo un Almería en el primer partido en casa con nuestra afición. Cuando vi que el balón entraba sentí una alegría tremenda, aunque hubo que esperar para que se diera por válido y al hacerlo finalmente el árbitro la verdad es que no me lo creía.

Ahora, en cambio, suma ocho jornadas sin ver portería. ¿Confía en romper pronto la sequía?

—Sí, nunca sabes cuándo vas a marcar. En cada partido tienes tus opciones y en las últimas jornadas no he podido marcar, pero sigo trabajando para que cuando llegue la oportunidad, no fallar.

¿Es muy diferente para usted compartir delantera con un futbolista como Orozko o tener al lado jugadores del perfil de Unzueta o Guruzeta?

—Es diferente, sí. Con Guruzeta y Unzueta, por ejemplo, puedes combinar más, mientras que con Orozko puedes estar más a gusto en el sentido de que disputa todos los balones y al estar cerca puedes coger sus caídas y tener esa libertad que te da no tener que ir a por todos los balones aéreos. También está Amorrortu, que es un poco más pequeño, pero más dinámico. Tener distintos perfiles, al final, te permite apostar por diferentes opciones y ninguna combinación es mejor, ni peor. Esas variantes son buenas para el equipo.

En materia arbitral, el entrenador explotó después del polémico empate ante el Alcorcón. No puede ocultar ya su enfado por las interpretaciones y el VAR. ¿Le secundan los jugadores?

—El VAR, supuestamente, está para evitar polémicas, pero se ve que en el fútbol la polémica siempre va a estar ahí y en el tema de los penaltis nos han pitado algunos en contra muy raros. Unos te dicen que son, otros que no, pero los árbitros al final siempre toman una decisión que nos perjudica y por esa parte no nos están ayudando mucho. Todavía queda mucha liga aun así y creo que estas cosas al final se equilibran. Del mismo modo que hasta ahora nos han podido quitar más de lo que nos han dado, igual de aquí a final de temporada nos dan más de lo que nos quitan. Lo veremos.

En lo que a usted respecta, ¿está a favor o en contra del VAR?

—Pienso que está para hacer que el fútbol sea más justo y mi gol contra el Almería, por ejemplo, no hubiera subido al marcador si no fuese por el VAR, pero tiene algunas aplicaciones que todavía están sin concretar y que deberían concretarse.

Dicho esto, están a solo tres puntos de los puestos de permanencia. ¿Miran cada vez más la clasificación?

—Sí, está ahí y siempre la miras al no querer verte lejos de la salvación, pero sabemos que queda mucho y tenemos que seguir trabajando sin volvernos locos por estar más abajo o más arriba. Desde el año pasado tenemos la mentalidad de ir a ganar en todos los partidos y, más allá de lo que refleje la clasificación, lo que buscamos es mejorar cada semana para estar cada vez más cerca de sumar de tres en tres.

El domingo reciben al Lugo. En caso de ganar igualarían sus dieciséis puntos en la tabla.

—Es un partido muy importante, porque el Lugo puede ser un rival directo por la salvación y tenerles a tiro da un plus de motivación. Sabemos que al jugar en casa tenemos muchas opciones de poder puntuar, pero tenemos que ir a ganar.

Lezama no es Urritxe, pero se han adaptado bien a su nuevo hogar.

—Sí, estamos cómodos y a gusto. El césped es espectacular, se acerca a animarnos la gente del pueblo, los familiares, los amigos y cada vez disfrutamos más en los partidos de casa.

¿Ve al Amorebieta en LaLiga SmartBank la próxima temporada?

—Sí, la verdad es que sí. Por cómo estamos compitiendo en todos los partidos y por el grupo que tenemos, creo que al final de temporada vamos a conseguir la permanencia.

Usted dejó de ejercer como profesor de matemáticas tras el ascenso. ¿Volvería a las clases en caso de descenso?

—No pienso en ello por ahora. Estoy esperando a ver cómo va la temporada, cómo termina y, a partir de verano, en función de la situación que tenga, veré si tengo que retomar las clases o no. Sería buena señal no tener que retomarlas.

