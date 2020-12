La Federación Vasca pone a Kosovo como "ejemplo de territorio no estado" en FIFA y UEFA

La Federación Vasca de Fútbol (FVF) ha puesto a Kosovo como uno de los "numerosos ejemplos de territorios no estados que forman parte" de la FIFA y la UEFA, después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) haya considerado "irrealizable" la integración de la FVF como miembro de pleno derecho en ambos organismos.

"No responde a la normativa de aplicación el rechazo a la admisión de una federación de un territorio no estatal por el solo hecho de no pertenecer a un estado reconocido por la comunidad internacional, como recientemente tuvo ocasión de constatar la ministra española de Asuntos Exteriores con motivo del caso de Kosovo", señala la FVF en un comunicado.

"El supuesto de admisión con la autorización de la federación estatal está expresamente dispuesto en los estatutos FIFA", destaca, y añade que espera "conseguir la aquiescencia de la RFEF después de un período sosegado de diálogo y negociación entre las partes que la FVF desea abrir y planteará en su momento".

Agrega que la RFEF "tuvo noticia de la presentación" de las solicitudes de admisión el pasado martes, el mismo día que entregó la documentación en las sedes de FIFA y UEFA en Suiza, "mediante escrito dirigido a su presidente -Luis Rubiales- por parte del presidente Luis María Elustondo".

Aclara también que la delegación de la FVF formada por Elustondo y la vicepresidenta, Nerea Zalabarria, que estuvieron acompañados del director de Actividad Física y Deporte del Gobierno vasco, Jon Redondo, y el abogado David Salinas-Armendariz, "no concertó reunión alguna con dirigentes de FIFA y UEFA ni era su intención encuentro presencial alguno con tales responsables dada la situación actual de pandemia".

"Su objeto era exclusivamente depositar las solicitudes con la extensa documentación anexa, cosa que se cumplimentó debidamente en ambas sedes", añade.

La FVF, además, entiende como "positivas" las manifestaciones de los representantes de la RFEF "relativas a que ésta procederá a analizar la situación planteada y que en determinado momento ha de producirse la ocasión para tratar el tema desde el nivel técnico".

En ese sentido, la FVF "formulará cuando proceda una propuesta posibilista y casuística que pueda atender a los intereses de ambas partes, en el marco de los acuerdos generales que se contemplen con carácter general a nivel institucional y deportivo".

"La FVF, con el apoyo del Gobierno vasco, continúa firmemente convencida de la factibilidad y necesidad de un acuerdo entre todas las partes implicadas, acuerdo que posibilite la convivencia en las organizaciones deportivas internacionales", concluye el comunicado.