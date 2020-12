La Copa le sienta muy bien al Portugalete

Portugalete 1

Ponferradina 0

PORTUGALETE: Landeta, Zekri, Murua, Santamaría, Nacho, Rubio, Ayala (Min. 70, Chopi), Musy (Min. 75, Rozas), Isuskiza (Min. 59, Thaylor), Valero (Min. 75, Salado) y Urko Vera (Min. 59, Güemes).

PONFERRADINA: Manu García, Paris Adot, Iván Rodríguez, Amo (Min. 58, Pascanu), Saúl, Manu Hernando, Erik Morán (Min. 59, Larrea), Doncel (Min. 46, Curro), Moussa (Min. 59, Valcarce), Viedma (Min. 46, Dani Romera) y Alex Aizpuru 'Kaxe'.

Gol: 1-0: Min. 73; Valero.

Árbitro: Galech Apezteguía (navarro). Expulsó al visitante Pascanu (Min. 92) por roja directa y amonestó al local Santamaría.

Incidencias: La Florida, sin espectadores.

Se repitió la historia reciente y el Portugalete eliminó a la Ponferradina, un rival de mayor categoría que se marchó de La Florida sin poner a prueba al guardameta local Ioritz Landeta. En la memoria de los de Ezequiel Loza estaba la machada del año pasado en la que el Portu eliminó en primera ronda a otro equipo de la Liga Smartbank como era el Extremadura. Pero con la ayuda de su público que esta vez estaba ausente de las gradas.

En aquella ocasión fue Güemes el protagonista y esta vez fue Valero quien decidió en la segunda parte un igualado partido que cayó del lado del que más lo mereció, sobre todo tras el descanso.

Enfrente había caras conocidas: el portugalujo, ex rojiblanco, Erik Morán, Bolo en el banquillo y en punta el ex del Beasain Alex Aizpuru. Los bercianos buscaron a Moussa en ataque. Pero nunca llegó a aparecer de verdad. Ayala disparó y el balón rechazado lo remató flojo Urko Vera. El visitante Viedma fue el primero en disparar, pero su balón se marchó alto. Kaxe y Doncel buscaron crear peligro pero sus jugadas acabaron en nada. La Ponferradina llevaba más la iniciativa, pero la intensidad y el juego transcurrían en el centro del campo. Su pólvora estaba mojada. Zekri probó suerte por los de casa pero su balón se marchó alto. Era un partido de ida y vuelta pero sin peligro evidente. Cumplida la media hora los porteros resultaban meros espectadores. Había igualdad y ritmo en el juego pero el esférico llegaba hasta línea de tres cuartos donde moría cualquier intento de peligro. A cinco minutos del final el visitante Saúl quiso aprovechar un rechace pero el balón se le marchó alto. Fue el segundo disparo de las Ponfe y ya no hubo más.

La determinación



Tras el descanso, los de Ezkerraldea vieron la ocasión de ganar y lo hicieron. Musy remató junto al poste en el acercamiento más importante de la eliminatoria. Y a falta de 25 minutos, de nuevo Musy se metió en el área en jugada individual y Manu García evitó el tanto local, enviando el esférico a córner. En el consiguiente saque de esquina el portero de la Ponfe evitó el gol. El Portu empezaba a creer en la proeza y Thaylor lo volvió a intentar con otro disparo que paró el portero.

El juego berciano pecaba de horizontalidad y Ezequiel Loza iba acumulando más mordiente en su ataque. La diferencia de categoría no se notaba sobre el campo y el tanto de Valero vino a premiar al equipo que más lo merecía, tras el error del visitante Pascanu, que curiosamente fue expulsado en la prolongación.

Thaylor recuperó un balón en el centro del campo y asistió al centrocampista ilicitano para hacer el gol de la eliminatoria. La Ponferradina tampoco reaccionó y acabó sin acercarse en la segunda mitad a la meta de Landeta. La épica se volvió a cumplir en La Florida. A última hora Salado sin portero en una contra pudo hacer el segundo, pero el balón se marchó fuera con Güemes a la espera.

Copa

Resultados del martes:

Atlético Pulpileño (3ª)-Lugo (2ª) 1-2

Portugalete (2ªB)-Ponferradina (2ª) 1-0

Cantolagua (3ª)-Valladolid 0-5

Marchamalo (3ª)-Huesca 2-3

Sestao (3ª)-Tenerife (2ª) 0-2

Tomares (Reg)-Osasuna 0-6

Ciudad Lucena (3ª)-Sevilla 0-3

Ourense (3ª)-Leganés (2ª) 0-1

Coria (3ª)-Oviedo (2ª) 2-3

HOY:

Amorebieta-UD Logroñés (2ª) (19.00)

Leioa (2ªB)-Villarreal (21.00)

Rincón (Reg)-Alavés (21.00)

JUEVES:

Anaitasuna (3ª)-Getafe (19.00)

Mutilvera (2ªB)-Racing S. (2ªB) (20.15)

Racing Rioja (3ª)-Eibar (21.00)