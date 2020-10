Un Barakaldo con esencia panameña

El equipo fabril ha incorporado a Jan Carlos Vargas y Daniel Aparicio, dos futbolistas aterrizados desde Panamá

debido al contexto generado por el coronavirus, a la situación económica del club y al cambio de director deportivo, cargo que ahora ostenta el también entrenador Aitor Larrazabal tras la salida de Iñaki Zurimendi, el Barakaldo ha tratado de confeccionar esta campaña una plantilla más euskaldun que en cursos anteriores. Aún así, al conjunto fabril no le faltará un toque exótico gracias a la llegada de dos futbolistas que aterrizan en Lasesarre con las maletas cargadas de ilusión desde Panamá. Ellos son el defensa Jan Carlos Vargas (Bocas del Toro, 1994) y el centrocampista Daniel Aparicio (Pueblo Nuevo, 2000), procedentes de dos de los equipos más laureados de su país como son Tauro y Plaza Amador, respectivamente. En ambos casos, cedidos con opciones de compra para la escuadra de Ezkerraldea, que aún dispone de tres semanas para apurar su puesta a punto dado que tendrá descanso en la jornada inaugural del campeonato liguero de Segunda B, que dará inicio el 17 de octubre.

"Ha sido muy fácil tomar la decisión de venir, ya que siempre ha sido mi sueño llegar al fútbol europeo y jugar en un país futbolero como este, que me abre muchas oportunidades para el emprendimiento que quiero tener a futuro", reconoce Vargas, que actúa como central y señala como ídolo futbolístico a Messi, aunque en su posición tiene como mayor referente a Sergio Ramos. En la misma sintonía, su compañero Aparicio, mediocentro de corte defensivo al que le gusta fijarse en estrellas como Kroos, Thiago, Busquets y Xabi Alonso, manifiesta que "para venir al fútbol europeo no necesitas pensártelo dos veces, es un sueño que me propuse desde niño y se ha hecho realidad".

Ambos agradecen la buena acogida que les ha brindado el Barakaldo. "Me siento muy cómodo en el club, todos nos han dado un recibimiento muy grato. El nivel del equipo es muy bueno y en el vestuario hay buenos jugadores que también son buenas personas", destaca Vargas, de 26 años recién cumplidos. Aparicio, de 20 años y apodado Chulo debido a que su abuela le empezó a llamar así cuando era niño, añade que se lleva "de maravilla con todos y vamos a formar una familia". Además, reconoce que el nivel futbolístico de sus compañeros le exige "mejorar día a día".

Los dos panameños del conjunto fabril coinciden al señalar "el clima" y que "aquí todo queda muy cerca" como lo que más les gusta de la ciudad, en la que viven en el mismo piso. A la hora de explicar lo que más echan de menos de su tierra, también se ponen de acuerdo. "Lo que más añoro es a mi familia, espero que llegue pronto a hacerme compañía", indica Vargas, un jugador con un amplio curriculum, en el que se recogen diez participaciones con la selección absoluta de Panamá, un lugar en el que, aunque el deporte rey es el béisbol, el fútbol ha ido ganando importancia en los últimos tiempos. Muestra de ello fue la clasificación para disputar el Mundial de 2018 en Rusia, en el que el nuevo defensa fabril no formó parte de la convocatoria pese a haber aportado su granito de arena en las eliminatorias previas. "Echo de menos a la familia y a los amigos, pero toca hacer el sacrificio para cumplir un sueño", subraya Aparicio, que también sabe lo que supone defender los colores nacionales, aunque en su caso aún no ha tenido la ocasión de hacerlo en la absoluta, tan solo en categorías inferiores.

Los dos futbolistas, que se conocieron poco antes de viajar a Euskadi mientras realizaban los trámites necesarios, están forjando una buena amistad pese a que "allí estábamos en distintos equipos, clubes archirrivales, y no teníamos contacto", explica Vargas, que reconoce estar "ansioso por que empiece el torneo, entrar al campo y tener en las gradas el apoyo de la afición". En el campeonato liguero de Segunda B, los fabriles serán los últimos del grupo en debutar, pues al estar formado por once equipos, cada semana habrá uno al que le tocará descansar. El sorteo deparó que los de Aitor Larrazabal, al que sus pupilos panameños califican como "el profe", sean los primeros en hacerlo, lo que le vendrá bien al técnico para ensamblar sus piezas tras haber incorporado a una docena de caras nuevas a la plantilla. No obstante, los de Lasesarre deberán disputar pronto duelos oficiales de Copa Federación, competición que arranca el próximo día 10 y en la que también participan Leioa y Balmaseda.

