Final de la Champions League: El genio de Neymar y Mbappé frente a la pegada de Bayern Múnich

La máquina ofensiva del Bayern Múnich buscará su sexto título de la máxima competición de clubes europea ante un PSG que conduce el genio de Neymar y de Kylian Mbappé pero que ha mostrado que es mucho más que una acumulación de individualistas brillantes.



"No sólo están hablando, están cumpliendo", aseguró estos días el técnico del PSG Thomas Tuchel, en clara referencia a sus máximas estrellas, Neymar y Mbappé, que durante toda la Fase Final disputada en Lisboa se han mostrado muy eficientes en ataque, junto con el veterano argentino Ángel Di María.



El espíritu altamente ofensivo del Bayern, su defensa siempre adelantada y la vocación de ataque de sus laterales pueden ser un alto riesgo ante la velocidad de Neymar y Mpappé.



Sin embargo, es poco probable que el entrenador Hansi Flick se decida a hacer cambios de fondo para la final.



En lo táctico Flick ha apostado siempre por el mismo esquema. En lo personal podría recurrir a Benjamin Pavard, que volvió a la cancha en la semifinal contra el Olimpique Lyon en la segunda parte, lo que le permitirá desplazar a Joshua Kimmich al centro del campo para buscar más estabilidad en esa zona.



El equipo ideal de Flick era con Pavard como lateral y con Kimmich en el centro del campo hasta que, antes del torneo de Lisboa, el francés sufrió una lesión de tobillo.





Rivalidad de técnicos

No obstante, Pavard viene de una lesión y el equipo por el que viene apostando Flick ha resuelto con solvencia sus duelos en cuartos y en la semifinal.Aunque la victoria ante el Lyon (0-3) dejó preocupaciones en la parte defensiva Flick suele no cambiar un equipo ganador a no ser que se vea obligado a hacerlo por bajas.Cierta duda había en torno al central Jerome Boateng, que tuvo que ser sustituido en el descanso ante el Lyon por Niklas SüleEn la delantera la única variante posible sería el ingreso de Kingsley Coman por Ivan Perisic, aunque el rendimiento del croata contra el Barcelona y el Lyon hace que eso no sea demasiado probable.Tras la épica victoria en el descuento frente al Atalanta, el PSG ha exhibido el espíritu de liderazgo del brasileño Neymar, basado en pases, regates y su hambre por brillar en el campo, a pesar de que aún no ha estrenado su cuenta goleadora en el torneo lisboeta.Sin Mbappé y Di María en el terreno de juego,y ya con las estrellas francesa y argentina en el once inicial el técnico galo regresó al 4-3-3, que presumiblemente repetirá este domingo para desbordar a la defensa bávara.Se han enfrentado, todas en Liga de Campeones entre 1994 y 2017. En cinco ocasiones ganó el París Saint Germain y en las otras tres citas se impuso el Bayern.Se trata de la, con el equipo más goleador de esta Champions frente a una escuadra del PSG que, pese a sus estrellas ofensivas, es el conjunto menos batido, ya que sólo ha encajado 5 goles en los 10 encuentros de esta Liga de Campeones.Otro de los focos será el zurdo, que ya brilló en semifinales y fue el mejor del partido.Regresa a su casa, el Estadio Da Luz, al que llegó procedente de Rosario en 2007 y que le sirvió, bajo los colores del Benfica, para catapultarse hacia el Real Madrid.Regresó a Lisboa en 2014 para ganar "La Décima" con el Real Madrid. Hoy "el fideo" volverá a correr por su banda preferida, aunque sin público.Un partido que también observa laalemanes. Tuchel contra Flick.Ambos disputarán su primera final de una competición europea, aunque Flick ya sabe lo que es perder una final de estas características. Como jugador del Bayerncontra el Oporto en 1987.En el Bayern, con, están en la posible formación titular cuatro titulares del equipo que ganó la Liga de Campeones en 2013. A esos nombres habría que agregar el de Javi Martínez que empezará el partido en el banquillo.Neuer ha sostenido que el equipo actual es mejor que el de 2013 debido ante todo a la amplitud de la plantilla que le permite a Flick muchas veces revertir situaciones con cambios acertados en los momentos precisos.PSG : Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Herrera; Di María, Neymar, Mbappé.Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng o Süle, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.Estadio: Da Luz de Lisboa.Árbitro: Daniele Orsato (Italia).Hora: 21:00.