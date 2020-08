San Mamés se abre de nuevo

San Mamés se abrirá por fin esta tarde (18.00 horas/GOL) para acoger el primer evento deportivo de gran escala en Euskadi desde el decreto de la pandemia: la Women's Champions League. El estadio del Athletic será el escenario del primer encuentro de cuartos de final, que enfrentará al Atlético de Madrid y al Barcelona y que supondrá el retorno a la competición de los dos mejores conjuntos de la Primera Iberdrola. Sin embargo, ambas escuadras llegan a Bilbao con sensaciones diferentes. Y es que mientras el conjunto catalán parte como favorito, puesto que su técnico, Lluis Cortés, no oculta que su objetivo es repetir el éxito que cosecharon la pasada temporada, cuando llegaron a la final; el club madrileño no solo nunca había llegado tan lejos en la Champions, sino que afronta el encuentro de esta tarde muy mermado por las bajas. Además de la sanción de Ludmila da Silva y la enfermedad de Virginia Torrecilla, el Atlético tendrá que hacer frente también al covid-19, ese virus que se metió en sus instalaciones deportivas y le provocó cinco positivos: los de Deyna Castellanos, Charlyn Corral, Leicy Santos, Laia Aleixandri y Silvia Meseguer. Ninguna de ellas viajó a Bilbao y ninguna de ellas estará esta tarde. De hecho, las colchoneras se presentan con tan solo 14 fichas del primer equipo y tras una pretemporada que tuvo que ser paralizada por la cuarentena.

A pesar de todo, el entrenador del Atlético de Madrid, Dani González, apela al sentimiento, al coraje y al corazón de su equipo para hacer frente al encuentro: "Las condiciones no nos van a condicionar. No vamos a negar que el Barça es un equipo muy potente que ha estado por encima nuestro en rendimiento esta temporada, pero a nivel de ilusión y motivación, difícilmente va a llegar a nuestro nivel porque tenemos un porcentaje mayor que ellas. Después, la competición va a determinar que un equipo pase o se quede en el camino". Asimismo, la capitana colchonera, Amanda Sampedro, mantiene el discurso de su técnico y no acepta excusas: "Hicimos historia metiéndonos en cuartos de Champions. Sin negar la realidad de lo que ha pasado, este es un momento que llevamos esperando años y vamos a cumplir un sueño. En partidos así no hacen falta arengas ni motivaciones porque todos tenemos el ADN del Atlético de Madrid".

Enfrente tendrán a un Barcelona que se sabe favorito y que, precisamente por eso, prefiere mantenerse cauto: "Es cierto que han anunciado alguna baja importante, pero es un equipo con muchas opciones. Siempre luchan e históricamente son partidos muy igualados. Lo espero en la misma línea porque no es un equipo que tira la toalla, sino todo lo contrario", dijo Cortés. Mientras que su jugadora Alexia Putellas asegura que el Barça llega a este encuentro "muy preparado" y al cien por cien.

Reale arena

Mientras Barça y Atlético pugnan por una plaza en semifinales, Glasgow City y Wolfsburgo harán lo propio, pero en el Real Arena (18.00 horas). El conjunto alemán, actual campeón de la Bundesliga, es el claro favorito ya que su rival escocés se plantó en esta ronda de Champions con un menor presupuesto y una plantilla más modesta.