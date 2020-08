El "pilar" de Koeman

Con Ronald Koeman ya en la ciudad condal para ser presentado en las próximas horas como nuevo entrenador blaugrana, Josep María Bartomeu aprovechó ayer una entrevista en la televisión oficial del club para analizar la crisis a todos los niveles que sacude la entidad que preside. Además de ratificar al holandés como su apuesta en el banquillo, Bartomeu intentó apaciguar los ánimos de la afición culé, muy decepcionada con todos los acontecimientos. Ante el miedo a que Leo Messi decida poner pies en polvorosa, el máximo responsable del Barça dio por hecha la continuidad del astro argentino. "Quiere acabar su etapa profesional en el Barcelona. Koeman dice que el pilar del proyecto es Messi. Tiene contrato hasta 2021, hablo regularmente con él y sabe que aquí hay un proyecto con un nuevo entrenador", destacó el presidente, antes de reconocer que "desde lo de Múnich no he hablado con Messi, he hablado con su padre y sé que está dolido por la derrota, pero el luto ya ha pasado y hay que crear un proyecto ilusionante. Cuando el entrenador esté confirmado lo primero que tiene que hacer es hablar con los capitanes y empezar a trabajar. No tenemos mucho tiempo, pero el próximo ciclo lo tiene que liderar Leo Messi. Dentro de su era tiene que haber bastantes ciclos".

Lo que no ocultó Bartomeu es que el cambio en la plantilla va a ser amplio: "Siempre he dicho que hubo una decisión muy importante pos-Liverpool. Se planteó si el club tenía que hacer un cambio y yo pensé que era el momento de volver a confiar en estos jugadores que nos los habían dado todo y en Valverde. Consultamos a los técnicos y también a los jugadores, pero fue una decisión mía. Ahora, este cambio de ciclo, esta renovación sí que toca hacer. Va haber cambios importantes, no solo de futbolistas. Hay jugadores con quienes no se cuenta y algunos ya lo saben. Se hablará con ellos y se tomarán las decisiones que se deban tomar. Hay jugadores legendarios que han dado mucho al club y deben irse con honores, pero se debe hablar con cada uno de forma individual. Entre ellos, no están Messi, ni tampoco Marc-André ter Stegen, Osumane Dembelé, Frenkie De Jong, Antoine Griezmann, Nelson Semedo y Clement Lenglet", según indicó el dirigente culé.

En cuanto a la figura de Koeman, que tendrá como ayudante a Henrik Larsson, Bartomeu aseguró que "conoce muy bien nuestra filosofía y cree en el estilo de juego del club". "En diciembre empezamos a hablar con distintos entrenadores. En ese momento lo negamos como club, pero ahora lo puedo explicar. Koeman nos dijo que tenía una responsabilidad con Holanda de cara a la Eurocopa. Fue el primer técnico con el que contactamos. Entrenar al Barcelona es un sueño para Koeman·, subrayó Bartomeu al ser preguntado por qué ficho a Quique Setién y no al holandés para relevar a Ernesto Valverde.

Salida sorpresa

Bartomeu también explicó la salida de Éric Abidal un día después de ser ratificado. El Barcelona anunció horas antes que había alcanzado un acuerdo con su secretario técnico para rescindir el contrato que unía ambas partes, por lo que el exdefensa francés no diseñará el proyecto deportivo de la próxima temporada. Si el lunes era el propio Abidal quien comunicaba al entrenador del primer equipo, Quique Setién, su destitución tras la debacle de Lisboa, veinticuatro horas después fue el propio exfutbolista quien dejaba de pertenecer a la entidad.

"Nos ha comunicado que quería dejar el cargo. Es una decisión personal suya. Ha sido un buen colaborador y debemos aceptarlo", confesó el presidente culé, que defendió la decisión de su junta directiva de convocar elecciones a partir del 15 de marzo: "No hemos querido dimitir en este momento porque tenemos la liga en cinco semanas y tenemos toda la planificación por delante. Además, el tema económico es muy importante. Debemos cerrar el ejercicio económico e irse hubiera sido una irresponsabilidad. Hacer las elecciones a partir de esa fecha nos permite hacer una transición tranquila. Ha sido una decisión meditada, lo más fácil hubiera sido irse. El Barcelona está en una situación institucional, social y económica muy buena. Hemos tenido un resultado muy malo en la Champions y tenemos una crisis deportiva, no institucional. No hay una crisis de club".