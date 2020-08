El city se pega un tiro en el pie

El Manchester City cerró ayer su temporada de la peor manera posible, cayendo derrotado ante un Olympique de Lyon (1-3) que firmó la mayor sorpresa de los cuartos de final de la Champions. ¿Sorpresa? No tanto, pues no se puede pasar por alto que el conjunto francés alcanzó los cuartos de final tras apear en octavos y a doble partido a la Juventus. Ayer, en un duelo que sobre el papel parecía desigual, el Lyon penalizó los errores defensivos del equipo de Pep Guardiola, que acaba la temporada con un único título: la Copa de la Liga. Un título menor para un equipo cincelado a base de millones que año tras año sucumbe en la Champions.

Lo de ayer fue un varapalo terrible para el conjunto inglés, que tenía depositadas muchas ilusiones en este novedoso formato de competición. Sin embargo, será el Olympique de Lyon quien se enfrente el miércoles al Bayern Múnich, que parte como gran favorito, más aún tras su espectacular goleada del viernes ante el Barcelona, para conquistar de nuevo la orejona.

El encuentro se puso pronto favorable a los intereses del equipo galo. En una acción al límite del fuera de juego, con la defensa del City en el centro del campo, Cornet aprovechó el rechace del guardameta Ederson para poner el 0-1 en el marcador antes de la media hora de juego. No hubo demasiadas ocasiones en una primera mitad algo gris, pero a la vuelta de vestuarios los de Guardiola asediaron a su rival. De Bruyne, quién si no, puso el empate en el 69, pero entonces el nerviosismo se apoderó del Manchester City. En una acción polémica, de nuevo a vuelta con el fuera de juego, y tras un fallo en la salida de balón de Laporte, Dembele superó a Ederson en el mano a mano. No se rindieron los ingleses, que buscaron la igualada a la desesperada. La tuvieron en las botas de Sterling, pero con todo a favor, a pocos metros de la línea de gol y sin portero, lanzó alto. Ahí se acabó el partido para el City, que recibió un tercer tanto tras un error de su guardameta. Otra vez será, Guardiola.

EUROPA LEAGUE

En lo que a la segunda competición europea de clubes se refiere, esta noche (21.00 horas) se verán las caras en la primera semifinal el Sevilla y el Manchester United. En la otra, que se disputará mañana, el Inter de Milán y el Shakhtar Donetsk buscarán el pase a la gran final. El torneo final de la Europa League, que se disputa en Alemania, acogerá un vibrante encuentro entre el cojunto hispalense y el inglés, donde no hay un favorito claro.



MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Eric García, Laporte, Cancelo; Fernandinho (Min. 56, Mahrez), Rodri (Min. 84, Silva), Gundogan, De Bruyne; Sterling y Gabriel Jesus.

O. LYON: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois (Min. 74, Tete), Caqueret, Bruno (Min. 70, Mendes), Aouar, Cornet; Memphis Depay (Min. 75, Dembele) y Ekambi (Min. 87, Reine-Adelaide)

Goles: 0-1: Min. 24; Cornet. 1-1: Min. 69; De Bruyne. 1-2: Min. 79; Dembele. 1-3: Min. 87; Dembele.

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda). Amonestó a Fernandinho y Rodri, del Manchester City; y a Dubois y Marcelo, del Olympique de Lyon.

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio José Alvalade de Lisboa a puerta cerrada.