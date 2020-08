La FEF ya duda del inicio del curso

bilbao – El aumento de los rebrotes a lo largo de todo el Estado español y el gran número de positivos por coronavirus que crecen jornada a jornada a puesto en alerta a los responsables de la Federación Española del Fútbol y a los dirigentes de las territoriales. Al margen de lo que pueda ocurrir con los planes de Primera y Segunda División, donde los recursos para mantener la competición parecen más o menos probados, el problema radica en el fútbol no profesional. Es decir, desde Segunda B para abajo. Las dudas se suceden y la FEF, en un comunicado remitido ayer, ya no esconde la posibilidad de que la próxima temporada no arranque a tiempo en septiembre. Una circunstancia que se puede hacer extensible al resto de disciplinas deportivas alejadas de la élite.

Según indicó en la nota, la FEF, de común acuerdo con las federaciones deportivas estatales de deportes de equipo convocados por el Comité Olímpico y al amparo de las últimas decisiones de la UEFA y la FIFA, entiende que, "ante la evolución de la situación pandémica de las últimas semanas y especialmente de los últimos días en el conjunto del país, resulta imprescindible una reflexión conjunta sobre la procedencia de iniciar la nueva temporada deportiva con unas garantías sanitarias y jurídicas suficientes para todos los deportistas, clubes y federaciones, dado que en estos momentos las condiciones han cambiado en relación con lo previsto en las semanas anteriores".

A estos efectos, la FEF ha convocado una reunión para el próximo lunes con los presidentes de las Federaciones autonómicas donde se informará de la situación y se adoptarán las decisiones pertinentes en cuanto al cómo y al cuándo podrán iniciarse las competiciones oficiales no profesionales: "La FEF actuará de común acuerdo y en la misma línea que el conjunto de las federaciones españolas de deportes de equipo y bajo el amparo y las directrices que nos remitan las autoridades competentes para poder garantizar la salud de todos los deportistas que participen en las competiciones oficiales de ámbito estatal con un modelo homogéneo y válido jurídicamente para todos por igual".