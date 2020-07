Se aplaza el Deportivo-Fuenlabrada por varios positivos por coronavirus

Varios jugadores del Fuenlabrada han dado positivo en el control de la COVID-19 de LaLiga a pocas horas del partido contra el Deportivo, y el club madrileño, que se juega su presencia en la fase de ascenso a Primera, y el descenso a Segunda B del equipo coruñés en Riazor. El partido que debía empezar a las 21:00 horas se aplaza y el resto de la jornada se juega.

Comunicado de LaLiga



SE HA SEGUIDO EL PROTOCOLO

El presidente del Deportivo,, ha asegurado quea raiz de la suspensión del partido con el Fuenlabrada pero ha considerado que la Liga ha actuado correctamente en base al protocolo de la COVID-19.. El dirigente explicó quey el resto, cuando el equipo llegó a A Coruña.El Deportivo podría descender a Segunda B sin jugar si ganan el Lugo y el Albacete. "Es un tema que jugando o no jugando, si hubieran ganado, sería lo mismo. En este caso reconocemos que", sostuvo.Vidal admitió que "con el nivel de infectados" del Fuenlabrada "no se puede jugar". "Estudiaremos las medidas, pero el protoclo se ha cumplicado a rajatabla", incidió.Señaló que se hicieron "los test el sábado" y un jugador "dio positivo y fue apartado, el domingo otro test de refuerzo, dieron todo el equipo que estaba negativo y hoy lunes antes de viajar hicieron otro test de refuerzo y al llegar a A Coruña saltaron sus positivos, que ya no sé cuantos son por temas de protección de datos", dijo.