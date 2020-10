Trek suspende a Quinn Simmons, seguidor de Trump, por racismo

Quinn Simmons es hijo de las nuevas tecnologías. Un nativo digital. Apenas 19 años. Nació con una móvil en la mano. La era digital era esto, dejar huella en las pantallas. A través de ellas cuelgan las redes sociales, la Biblia de una era que galopa, que todo lo fagocita y lo exagera. El histrionismo y lo efímero, el ego y la pose encuentran el mejor escaparate. El pensamiento en un click que alimenta la hoguera de las vanidades.



La ideología de Quinn Simmons, ciclista del Trek, se desparrama en twitter, el altavoz de los nuevos tiempos, la plaza pública digital. Simmons idolatra a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos que tanto ama la bronca y el barro, el mandatario que propone muros y celebra la exclusión. Lo de pagar impuestos, lo lleva peor.





Partidario de Trump

Trek-Segafredo response to public comments made by Quinn Simmons pic.twitter.com/ygqYjy8FWz — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) September 30, 2020

Simmons es partidario de Trump y no se oculta. Ese fue su problema, dar pábulo a su ideología en tweets excluyentes e incendiarios, según su equipo, que le ha. La. A la petición de una periodista de dejarla de seguirla si apoyaba a Trump, Simmons respondió con un emoji despidiéndose con una mano marrón, en un claro mensaje impregnado de racismo. A continuación, Simmons aseguraba ser seguidor de Trump. Las redes sociales cargaron de inmediato contra el corredor. Ante el comportamiento de Simmons, Trek no ha tardado en reaccionar.En pleno ambiente electoral y después de varios casos de, la estructura norteamericana publicó en un comunicado la decisión que aparta al ciclista. "Trek-Segafredo es una organización que valora la inclusión y apoya un deporte más diverso y equitativo para todos los atletas. Si bien apoyamos el derecho a la libertad de expresión, responsabilizaremos a las personas por sus palabras y acciones"."Lamentablemente, el ciclista del equipo Quinn Simmons hizo comentarios online que creemos que, el ciclismo profesional, sus aficionados y el futuro positivo que esperamos ayudar a crear para el deporte. En respuesta, no correrá para Trek-Segafredo hasta nuevo aviso", concluye la dirección del equipo