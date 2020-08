Gorka Izagirre se hace con el Trittico Lombado

Gorka Izagirre (Astana), con un ataque en la última vuelta, hizo suyo este lunes en solitario el Gande Trittico Lombardo, que por la pandemia este año ha reunido en un día la Agostini, la Bernocchi y la Tre Valli Varesino, con salida desde Legnano y llegada a Varese. tras 199,71 km.



El ciclista de Ormaiztegi cubrió el recorrido en un tiempo de 4:41.02, veinticinco segundos menos que un reducido grupo que vio entrar en la segunda plaza a Alex Aramburu, completando el festival del Astana.





??GORKA IZAGIRRE WINS #GranTritticoLombardo ??



Gorka wins the rainy edition of the Italian one-day race!????#AstanaProTeam #Victory pic.twitter.com/9XKH9u0I65