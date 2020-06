La madurez modula a Landa

Bilbao – Posee Mikel Landa esa pasión arrebatadora que le une irremediablemente a la afición, siempre entusiasmada con los ciclistas de espíritu pirata, dispuestos a jugársela a una carta. Aunque es imposible que el alavés renuncie a sus señas de identidad, Landa, líder del Bahrain –"me noto más maduro, tanto física como mentalmente", sostuvo el alavés en Teledeporte–, no quiere que sus impulsos le invaliden ante su gran apuesta: intentar ganar el Tour de Francia. Para ello, el escalador de Murgia, entusiasmado ante un recorrido ideal para su perfil, pretende atemperar los trallazos de rock&roll para tratar de estar en la pose de los Campos Elíseos.

"Me gustaría que el planteamiento inicial fuese el de correr para ganar, quizá de una manera más conservadora y ojalá vaya todo bien y pueda aprovechar la oportunidad que me están dando, si me dejan liderar el equipo y tengo un equipo que me arropa en todos los momentos, tanto en los buenos como en los difíciles espero estar adelante", argumentó Landa. El trazado de la cita francesa sonríe al alavés. "Este año el Tour es muy montañoso, desde la primera semana, hay muchas etapas nerviosas, así que hay que llegar muy bien. Hay que intentar llegar en muy buena condición y que aguante hasta el final".