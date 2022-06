Pablo Laso ya está en casa: "La vida me ha dado un aviso"

Pablo Laso ya está en casa. El entrenador vitoriano del Real Madrid ha publicado sus primeros mensajes en redes sociales para agrader el apoyo recibido durante estos días. "Ya estoy en casa y me encuentro perfectamente. He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso. Como me dijo el doctor ayer, estoy mejor que hace cinco días", ha asegurado el preparador gasteiztarra antes de apuntar que se encuentra "con fuerza y ganas de volver cuanto antes".



"Gracias a todos por vuestros mensajes.del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja", ha incidido Laso, para el que tanto Baskonia como Real Madrid han preparado una pancarta de apoyo conjunto que ambos equipos mostrarán antes del partido de este martes por la noche en el Buesa Arena.A partir de ahora, el técnico alavés deberápara hacer rehabilitación cardiaca y poder regresar dentro de unos meses a los banquillos en perfecta condiciones.