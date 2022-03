El camino hacia la Final Four de Bilbao ya está marcado

El camino hacia la Final Four de la Basketball Champions League, que se disputará en Bilbao del 6 al 8 de mayo, ya está marcado. El Museo Guggenheim de la capital vizcaina ha sido este viernes el escenario de la presentación de este evento y también del sorteo de los cuartos de final de la competición, ronda de la que saldrán los participantes que se batirán el cobre en el Bilbao Arena.



Isabel Iturbe, presidenta del Surne Bilbao Basket, y Álex Mumbrú, entrenador de los 'hombres de negro', han ejercido de manos inocentes a la hora de extraer las bolas y los cruces de cuartos de final han quedado de la siguiente forma: Baxi Manresa-Unicaja, Lenovo Tenerife-Tofas Bursa, Hapoel Holon-Estrasburgo y Cluj Napoca-Ludwigsburg. Esta ronda de la competición se disputará a partir de la próxima semana y los conjuntos que ganen dos encuentros se impulsarán hasta la Final Four. Las semifinales, ya en Bilbao, también han quedado sorteadas. En la primera, el ganador del encuentro entre equipos de la Liga Endesa se verá las caras con el superviviente del Cluj-Ludwigsburg y en la segunda se medirán los que resulten triunfadores de las otras dos eliminatorias.





ACREDITADA CAPACIDAD ORGANIZATIVA

???? ???Estamos en la presentación de la Final Four de la Basketball Champions League que se celebrará en Bilbao del 6 al 8 de mayo y cuyo sorteo, de los cuartos de final, se realizará también hoy en el @MuseoGuggenheim. Ya estamos en la cuenta atrás de esta gran cita en la Villa pic.twitter.com/fPxaeGuXSD — Juan Mari Aburto (@juanmariaburto) March 25, 2022

LA PRIMERA SEDE NEUTRAL

El acto celebrado en el Guggenheim también ha servido como presentación en sociedad de este evento deportivo y ha contado con la participación deAinara Basurko, diputada de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia; Patrick Comninos, CEO de la Basketball Champions League; Carlos Jiménez, representante de la Federación Española de Baloncesto; y Joan Roca, representante de la ACB. Todos ellos han hecho hincapié en lalo que ha facilitado que por primera vez en la historia de esta competición la Final Four se vaya a organizar en una ciudad neutral."La llegada de esta Final Four supone no solo albergar, sino que marca la primera vez que un equipo no participante es elegido anfitrión. Y tenía que ser Bilbao. Será una gran fiesta del baloncesto, disfrutaremos de deporte al máximo nivel y de aficiones ejemplares. Bilbao vuelve a demostrar que es una ciudad atractiva para los grandes eventos deportivos internacionales", ha destacado Aburto.El alcalde de Bilbao ha asegurado que este evento entra dentro de la"Es una gran oportunidad para demostrar que Bilbao esta preparada para grandes eventos internacionales y para mostrarnos como ciudad atractiva y de futuro. Hace una década, las instituciones apostamos por la internacionalización de Bilbao y por la atracción de grandes eventos internacionales. Se crearon instalaciones como, que se sumaban a las ya existentes. Gracias a ello, en los últimos tiempos, hemos tenido aquí las finales europeas de rugby, los premios MTV, el Mundial de baloncesto€ Ahora, tras la pandemia, retomamos este hilo de eventos internacionales y en el futuro llegarán, además, el Campeonato de Europa de triatlón multideporte, el año que viene seremos la salida del Tour de Francia, en 2024 la final de la Women's Champions League, en 2025 la final de la Europa League femenina€".Por su parte, Comninos ha hecho hincapié en el, hasta el punto de que "ahora estamos seguros de poder organizar este evento en un entorno neutral, una ciudad con gran experiencia en la organización de eventos deportivos de primer nivel. Esto y el gran entusiasmo de la comunidad local forman un escenario perfecto. Nuestro agradecimiento al Bilbao Basket porque nos han entregado todos sus recursos para esta organización". Además, el CEO de la BCL ha confirmado queLos dos primeros días estarán reservadas para los socios del Surne Bilbao Basket y desde el miércoles para el público en generalAdemás, la diputada de Promoción Económica ha deseado que esta Final Four sea "un revulsivo para la actividad economica y para los sectores que más han sufrido la pandemia. Albergar este evento supone un reto, una oportunidad y un gran honor. Creo que nos han elegido por nuestra capacidad contrastada para organizar eventos de este calibre". Además, Basurko ha puesto énfasis en la importancia de esta Final Four para los amantes del baloncesto: "Miles de aficionados pondrán en nosotros sus ojos y se acercaran a nuestra tierra con motivo de este evento. De nuevo seremos referentes para los que quieran disfrutar de este deporte. Tenemos experiencia a la hora de afrontar grandes competiciones internacionales de baloncesto como el Mundial, el Europeo U20 o el partido de la NBA con los Sixers. Vamos a vivir unos días muy especiales".