La Final Four de la Basketball Champions League se disputará en Bilbao del 6 al 8 de mayo

Bilbao volverá a ser sede de un gran acontecimiento baloncestístico y del 6 al 8 de mayo organizará la Final Four de la Basketball Champions League (BCL), cuyos equipos participantes todavía se desconocen al encontrarse la competición en su segunda fase de grupos, con 16 conjuntos aún en liza. Esos octavos de final comenzaron el 25 de enero y concluirán el 23 de marzo. Un sorteo determinará los cuartos de final, que se jugarán durante el mes de abril. Las semifinales tendrán lugar en el Bilbao Arena el 6 de mayo, con el partido por el tercer puesto y la final programados para el 8. Esta designación marca la primera vez en la que una ciudad no participante es elegida como anfitriona de este evento, que resolverá la sexta edición de la BCL. El Surne Bilbao Basket la disputó la pasada temporada, debutando en ella después de que en el pasado llegara a ser un participante habitual de la Eurocup, pero no logró clasificarse para la presente edición.

Para la capital vizcaina, esta Final Four supondrá el primer gran evento deportivo internacional desde la irrupción de la pandemia por el covid-19, que provocó, entre otros numerosos trastornos organizativos, que finalmente San Mamés no pudiera ser sede de la Eurocopa de fútbol. Tal y como apuntó la FIBA, el evento se organizará de acuerdo con el Protocolo de Regreso al Juego de este organismo y las normas pertinentes aplicadas por las autoridades locales, por lo que la decisión sobre la presencia de aficionados en las gradas del Bilbao Arena, y su porcentaje de ocupación, se tomará según se vaya aproximando la fecha de celebración del evento teniendo en cuenta la evolución de la pandemia y atendiendo a las normas y reglamentos que establezcan las autoridades oficiales locales.

Aunque se ha demostrado que hacer previsiones a varios meses vista con el covid de por medio es arriesgado, el Consejo Interterritorial ha aprobado este mismo lunes aumentar el nivel de ocupación al 75% en espectáculos deportivos interiores y se espera que a partir del 1 de marzo los aforos sean ya completos, lo que beneficiaría enormemente tanto a Bilbao como a la BCL de cara a esta Final Four, ya que uno de sus alicientes acostumbra a ser la atracción de los aficionados de los cuatro conjuntos participantes y su convivencia festiva tanto en las calles de la ciudad como en las gradas del pabellón. La nomina de aspirantes a tomar parte en este evento incluye al Lenovo Tenerife de Txus Vidorreta, Baxi Manresa (cayó ayer ante los 'hombres de negro' en el mismo escenario de la Final Four) y Unicaja, Galatasaray, Tofas y Darussafaka (Turquía), Dijon y Estrasburgo (Francia), Ludwigsburg (Alemania), Hapoel Holon (Israel), Treviso (Italia), Filou Oostende (Bélgica), Cluj Napoca (Rumanía), Prometey (Ucrania), Rytas (Lituania) y Falco Szombathely (Hungría).

CAPACIDAD ORGANIZATIVA



A la hora de elegir Bilbao como sede de esta Final Four, la FIBA ha tenido en cuenta la acreditada capacidad de la ciudad a la hora de albergar grandes acontecimientos deportivos, tal y como ha señalado Patrick Comninos, consejero delegado de la BCL. "A pesar de la situación de incertidumbre creada por la pandemia del covid-19, estamos encantados de tener la oportunidad de otorgar esta Final Four a un entorno que tiene una experiencia comprobada en la organización de eventos de baloncesto de primer nivel. Esto garantizará un fin de semana único para los aficionados de toda Europa", ha destacado. Y es que en el currículum de la capital vizcaina figuran una Supercopa y una Copa de la ACB, albergar un encuentro con una franquicia de la NBA como protagonista (Bilbao Basket-Philadelphia 76ers), ser sede de la fase de grupos del Mundial de 2014 con Estados Unidos como uno de los participantes y, más recientemente, la Final Four de ascenso a la Liga Endesa que supuso el regreso de los 'hombres de negro' a la máxima categoría del baloncesto estatal.

"Estamos muy emocionados de que Bilbao sea la sede de la Final Four de la Basketball Champions League. Agradecemos a la ciudad, a las autoridades locales y regionales, a la Federación Española de Baloncesto y a la ACB su compromiso para ayudarnos a organizar este evento de la mejor y más segura forma posible para todas las partes interesadas, especialmente los jugadores y los integrantes de todos los equipos clasificados. Hemos podido saber del fervor de la ciudad para organizar este evento histórico y esperamos trabajar juntos para ofrecer un torneo de final de temporada que sea fantástico", ha añadido Comninos.





UNA CIUDAD ATRACTIVA



Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, ha expresado también su satisfacción por la elección de la capital vizcaina para ser sede de este evento y recoger el testigo de otras ciudades como Atenas, Amberes o Tenerife: "Una vez más, Bilbao demuestra ser una ciudad atractiva para los grandes eventos deportivos internacionales". "Bilbao acogerá este gran evento del baloncesto en el Bilbao Arena y espero que tanto los aficionados como todos los que nos visiten puedan disfrutar de un evento fantástico y que aprovechen también para conocer y descubrir nuestra ciudad, nuestra gastronomía, nuestros comercios y nuestras tradiciones", ha añadido.

Los otros dos organismos involucrados, ACB y Federación Española de Baloncesto, también han destacado la acreditada capacidad de Bilbao para acoger este tipo de eventos. "Tener la Final Four de la BCL en Bilbao es una gran noticia para el baloncesto español. Bilbao será un anfitrión perfecto, tiene una gran cancha y la ciudad está perfectamente preparada para una evento que está creciendo cada año", ha afirmado Antonio Martín, presidente de la ACB y miembro de la junta de la BCL. Por su parte, Jorge Garbajosa, presidente de la federación, ha añadido que "organizar un evento tan importante no es una tarea fácil, pero en un escenario tan grande y con la experiencia de las autoridades locales de Bilbao, con el apoyo del club Surne Bilbao Basket y todas las partes interesadas, la liga ACB y la Federación Española de Baloncesto, haremos todo lo posible para organizar el mejor evento posible. El nivel de las ediciones anteriores de Final Four o Final Eight será un reto que igualar, porque fueron eventos excelentes, pero haremos todo lo posible para ayudar a que esta competición se desarrolle y crezca este año también".