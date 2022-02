El Lointek Gernika no sale del agujero

Gran Canaria 66

Lointek Gernika 56

SPAR GRAN CANARIA: Nesbitt (9), Millán (27), Caldwell (17), Giomi (4), Fall (7) -cinco inicial- Brito (2).

LOINTEK GERNIKA BIZKAIA: Silva (0), Arrojo (2), Ginzo (0), Bjorklund (12), Brcaninovic (7) -cinco inicial- Moore (16), Higgs (13), Roundtree (4), Buch (2).

Parciales: 18-21, 30-36 (descanso), 49-44 y 66-56.

Árbitros: Cañigüeral, Gómez y Arresa. Sin eliminadas..

Incidencias: Partido aplazado de la jornada 16 que se disputó en el Polideportivo La Paterna.

El Lointek Gernika Bizkaia ha caído en un agujero del que le está costando salir. El parón por el covid se llevó la frescura que por diciembre mostraba el equipo y ahora la acumulación de partidos le está impidiendo recomponerse y la crisis en su juego es evidente por la falta de continuidad y confianza que muestran la mayoría de las jugadoras. Esos problemas se manifiestan sobre todo en ataque, como se vio ayer de nuevo ante el Spar Gran Canaria, que fue mejor a partir del descanso, pese a que solo utilizó seis jugadoras, e igualó incluso el average particular tras un último ataque en el que las gernikarras fallaron cuatro tiros bastante asequibles para subrayar su mal momento.

Durante la primera parte, el equipo de Mario López mostró una cara interesante, pero los errores no forzados en ataque le impidieron de nuevo acumular una renta mayor. Angie Bjorklund y Melisa Brcaninovic empezaron con acierto en sus tiros y el Lointek Gernika dominaba el marcador. Las canarias mostraban una defensa muy cerrada, tratando de no acumular faltas en su mermada rotación, y las vizcainas no lograron elevar el ritmo de juego. El Gran Canaria, con el balón casi siempre en manos de sus exteriores, tenía las ideas más claras y también mucha más decisión, sobre todo Blanca Millán, a la que nadie logró controlar.

El inicio del tercer cuarto fue un mal presagio ya que las gernikarras tardaron tres minutos y medio en anotar sus primeros puntos y en cuanto las locales se pusieron por delante (41-40) con una bandeja de Nesbitt tras robarle el balón a Higgs todas las carencias actuales salieron a relucir sin remedio. Solo Lashann Higgs era capaz de romper en el uno contra uno y llegar hasta debajo del aro, buscar a una desacertada Tinara Moore cerca del aro llevó a renunciar a otras ventajas y las dudas y el miedo a lanzar se apoderaron del equipo. La defensa canaria vivió muy cómoda porque las jugadoras consumían muchos segundos con el balón en las manos porque nadie estaba en el sitio que debía y cuando debía apretar a las insulares en busca de la remontada el equipo consumió varias posesiones sin encontrar lanzamientos cómodos.

El Gran Canaria, que está en la dinámica contraria y ha sumado varios triunfos de calidad, no desaprovechó sus oportunidades, siempre surgidas a partir de la calidad individual de sus exteriores, y sumó una cuarta victoria consecutiva que le deja al borde de la permanencia y con las mismas que el Lointek Gernika, al que no se recuerda a estas alturas, con 19 partidos ya disputados, con más derrotas (10) que triunfos (9). La reunión de Mario López con sus jugadoras en la piña después del partido debe servir para empezar a reaccionar ya que ahora el duelo del domingo ante el Zaragoza adquiere gran importancia.

"Como en los últimos partidos hemos empezado bien, con ventajas cortas. Hemos tenido opciones de irnos a diez puntos, pero de nuevo malas selecciones y errores defensivos no nos han dejado romper. A partir del descanso, no hemos tenido paciencia, hemos fallado tiros liberados y hemos recibido canastas al contraataque. No hemos producido nada en ataque y así era imposible ganar", comentó el técnico vizcaino.