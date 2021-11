Al Lointek Gernika le queda la última palabra

La Roche Vendée 75

Lointek Gernika 58

LA ROCHE VENDÉE: Suárez (4), Bankole (15), Lewis (9), Koné (10), Clarke (20) -cinco inicial- Franchelin (3), Pedroso (0), Preneau (4), Abú (6), Mompierre (2).

LOINTEK GERNIKA BIZKAIA: Moore (10), Silva (0), Arrojo (16), Bjorklund (2), Brcaninovic (13) -cinco inicial- Ginzo (12), Ariztimuño (5), Buch (0).

Parciales: 19-14, 37-23 (descanso), 58-35 y 75-58.

Árbitros: Herbert (CAN), Gracin (CRO) y Parlak (BUL). Sin eliminadas.

El Lointek Gernika Bizkaia regresó de Francia con una dura derrota ante La Roche Vendée, un equipo que en esta Eurocup se le ha hecho bola y que le ha dominado durante gran parte de los ochenta minutos en que han estado frente a frente. Ayer miércoles el equipo vizcaino se presentó con tres bajas ya que a las ausencias normativas de Lashann Higgs y Margaret Roundtree se unió la lesión de Marta Alberdi, lo que dejó la rotación limitada a ocho jugadoras disponibles. Ni siquiera al final, con el dueño ya roto, hubo opción a repartir esfuerzos. En todo caso, la derrota es asumible ya que el partido realmente decisivo se jugará la semana que viene en Maloste ante el Flammes Carolo, que las gernikarras tendrán que ganar para acceder a la siguiente fase. Hoy se miden las de las Ardenas y el Virtus Bolonia y quedará claro cómo se resolverá la última jornada de la fase de grupos.

El partido de ayer miércoles tuvo escasa historia y se resume en la ausencia de acierto del Lointek Gernika desde la larga distancia, justo lo contrario que ocurrió el domingo en Lugo. Solo un triple, de Itzi Ariztimuño bien entrado en el último cuarto, en diecisiete intentos anotaron las jugadoras de Mario López, lo que supone dejar una puerta abierta a la derrota porque privó al equipo de muchos de sus argumentos para combatir la superioridad física de las francesas, que volvieron a hacerse fuertes en torno a su aro.





Ariztimuño busca un pase ante la defensa de Suárez.

El partido, en contra del deseo del técnico, empezó mal, con un parcial adverso de 8-0 en tres minutos. Tras un prematuro tiempo muerto, el Lointek Gernika se recompuso poco a poco, apoyado en Tinara Moore, y con un 0-7 al inicio del segundo cuarto se colocó por delante (19-21) con buenas acciones de Paula Ginzo y Melisa Brcaninovic que compensaban el acierto de Tiffany Clarke. Pero cuando la cosa parecía enderezarse llegó el apagón y se torció definitivamente.

sin acierto



Las gernikarras empezaron a fallar tiros, hasta diez de forma consecutiva, y perder posesiones por dudas y por finalizaciones blandas y el partido se descosió, se les fue de las manos de forma irremediable. El Roche Vendée dominó el rebote, aceleró el ritmo sin importarle perder balones y, con buen movimientro de balón, firmó un demoledor y definitivo parcial de 18-0. Ocho minutos estuvo el conjunto foral sin anotar y solo dos tiros libres de Brcaninovic rompieron una dinámica letal.

Tras el descanso, trató de reponerse del mazazo, pero hubo poco margen para la reacción porque el juego exterior del Lointek Gernika no apareció y el sonido del hierro fue una constante. Así, todo su ataque se redujo a intentar anotar en inferioridad en medio del colapsado tráfico de la zona francesa, donde no hacían prisioneras. Era una batalla perdida y para colmo, la temida Bankole, que apenas había jugado en la primera mitad, apareció para volver a ser muy dañina en las transiciones. El conjunto gernikarra, que llegó a verse 26 puntos abajo (61-35), se pegaba de nuevo contra el muro en busca de una derrota aseada que no estropeara mucho su average general, por si acaso.

mario López

"no hemos tenido ninguna opción"

Imposible competir. Mario López no puso paños calientes a la derrota de su equipo ayer en La Roche-sur-Yon: "Hemos tenido una mala salida, dos muy malos primeros cuartos, con solo un momento que hemos mejorado cuando Ana Suárez no estaba en cancha. Luego, ha vuelto y nos hemos llevado un parcial de 14-2 para irnos al descanso con una desventaja que se ha ampliado en la segunda parte. No hemos tenido ninguna opción, han sido muy superiores físicamente en todos los contactos, en el rebote y en la velocidad de balón. Tampoco hemos estado bien en defensa y sabiendo que teníamos que hacer un buen porcentaje de tiro, con un 1 de 17 en triples es imposible competir en Europa".