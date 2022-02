Otro año lleno de recuerdos rojiblancos

La capacidad de dar puntos al equipo a base de múltiples paradas



Unai Simón fue uno de los más destacados del Athletic el pasado curso y por ello recibe el premio Jugador del Partido Athletic

Unai Simón volvió a destacar con sus buenas actuaciones. Foto: Borja Guerrero

En el fútbol los puntos no solo se consiguen a base de goles, la habilidad para evitarlos también puede resultar un factor diferencial. Muchos de los resultados positivos del Athletic durante la pasada temporada se fraguaron desde la portería. Unai Simón volvió a ser protagonista con sus paradas, y sus actuaciones ayudaron a que los rojiblancos vivieran un año repleto de emociones. "Tenemos recuerdos muy bonitos y a la vez un poco tristes. Los recuerdos de la Supercopa, que para mí fue el primer título que conseguí con el Athletic, es algo inolvidable. Luego, tuvimos las oportunidades de conseguir la Copa y al final se nos esfumaron, eso es algo más triste, pero nos quedamos con esos momentos de las eliminatorias, de pasar fase a fase y ver cómo la gente se ilusionaba con nosotros", recuerda el guardameta de Murgia, que hoy jueves a partir de las 19.00 horas será reconocido con el premio de DEIA Jugador del Partido Athletic en la gala que tendrá lugar en el Museo Guggenheim.

La seguridad lleva el nombre de Iñigo Martínez



El central ondarrutarra recibirá hoy jueves en el Museo Guggenheim el premio Alse al Jugador Más Seguro por su rendimiento en la zaga rojiblanca

Iñigo Martínez fue una muralla en la defensa rojiblanca. Foto: Borja Guerrero

A la hora de hablar de seguridad en el campo el nombre de Iñigo Martínez es uno de los habituales en sobresalir. Es todo un baluarte en la zaga, una muralla prácticamente infranqueable. Seguro por alto y por bajo, siempre en el lugar adecuado y erigiéndose como el líder de la defensa rojiblanca. El Athletic fue uno de los equipos que menos goles recibió el pasado curso y gran parte de culpa la tuvo el central ondarrutarra, que será obsequiado con el premio Alse al Jugador Más Seguro, que se entregará hoy jueves en los DEIA Kirol Sariak a partir de las 19.00 horas en el Museo Guggenheim. "Ha sido un año bonito en lo personal. Me he sentido cómodo y jugando bien. Sí que es verdad que siempre hay altibajos en el mundo del fútbol, pero creo que generalmente ha sido un año bueno y esperemos que el siguiente sea mejor y aspiremos a grandes cosas", comenta el ondarrutarra, que añade: "Mi mayor alegría es venir aquí día a día y disfrutar haciendo mi trabajo con mis compañeros."

Un equipo lleno de valores y con la deportividad como seña innegociable



El equipo Genuine del Athletic será reconocido con el premio Labor Social de DEIA por sus actuaciones en el campo y el título Fair Play logrado

Mari José Paul, Hodei Barandalla, Jon Ander Gil e Iratxe Lobato, en las instalaciones de Lezama. Foto: Borja Guerrero

El equipo Genuine del Athletic no solo sabe marcar goles y conseguir victorias en el terreno de juego. Además de por su buen nivel competitivo, los rojiblancos destacan por su deportividad, algo innegociable en el equipo, y eso les valió para cosechar por tercer año consecutivo el trofeo Fair Play de la Liga Genuine. DEIA quiere premiar también este logro y por eso entregará hoy jueves a partir de las 19.00 horas en el Museo Guggenheim el premio Labor Social 2021 al equipo Genuine del Athletic. "Ganar el Fair Play es algo que nos hizo mucha ilusión y mi deseo para el año que viene es conseguir ganarlo por cuarta vez", reconoce Mari José Paul. Por su parte, Jon Ander Gil destaca lo que vive en el campo de fútbol cada vez que se viste con la camiseta rojiblanca: "Me emociono cada vez más con el equipo. Tengo muchos recuerdos, pero los partidos más especiales son cuando ayudo al equipo y cuando meto gol, eso es un subidón. Me lo paso muy bien jugando". Recuerdos de varios de los jugadores de una plantilla que quiere seguir dando ejemplo.



Goles y asistencias para ayudar al equipo en todas las situaciones



Lucía García continúa con su gran estado de forma y esa regularidad le sirve para ser galardonada con el premio Jugadora del Partido de DEIA

Lucía García espera seguir aportando goles en el buen curso del Athletic. Foto: José Mari Martínez

Una de las protagonistas de la buena temporada del Athletic es Lucía García. La delantera rojiblanca está en un estado de forma excepcional, contribuyendo tanto en la parcela anotadora como a la hora de repartir asistencias. Es una jugadora que no se esconde. Ni en las buenas ni en las malas y también el curso pasado, logró destacar en un equipo que no vivió su mejor temporada. Esa regularidad en su juego le han valido para ser reconocida con el premio de DEIA a la Jugadora del Partido Athletic, que se entregará hoy jueves a partir de las 19.00 horas en la gala que tendrá lugar en el Museo Guggenheim. "Esta temporada estamos siendo más regulares. Hemos mejorado muchísimas cosas con respecto a la anterior y esperemos seguir así, a ver si damos la sorpresa en la Copa. En lo personal, estoy muy feliz y contenta por los goles y las asistencias", analizó la delantera, que ya cuenta con nueve goles en su haber durante esta temporada.