Los medios del Grupo Noticias ofrecerán las retransmisiones de Euskal Kirola Telebista

Divulgar la actualidad del deporte en Euskadi, en especial la de las modalidades minoritarias, y ejercer de enganche para animar a los más jóvenes a que lo practiquen. Son los dos objetivos principales del acuerdo de colaboración suscrito entre Grupo Noticias y la Unión de Federaciones Deportivas Vascas-Euskal Kirol Federazioen Batasuna, para ofrecer en exclusiva, en sus medios, los contenidos de Euskal Kirola Telebista (EKTB), el nuevo canal televisivo de EKFB.

A partir del mes de enero, los usuarios de los medios del Grupo Noticias en la CAV -Deia, Noticias de Gipuzkoa y Noticias de Álava- podrán tener acceso a las retransmisiones de EKTB, una "alianza estratégica" entre ambas partes que, como recoge el acuerdo, persigue el desarrollo y la potenciación del deporte federado en Euskadi.

Grupo Noticias, dentro de su objetivo de ser canal de comunicación y promoción de la cultura y el deporte en Euskadi, se convierte así en el grupo de comunicación que emitirá en exclusiva las retransmisiones, los resúmenes y la diferente programación de la plataforma televisiva en streaming EKTB, que comenzó sus emisiones después de verano y afronta a partir de ahora una nueva etapa, con más cambios, tras la grata acogida que ha tenido entre sus usuarios.

La UFDV-EKFB, nacida en 2003, está compuesta por 47 federaciones, que integran en total a alrededor de 200.000 deportistas vascos. Desde el inicio de sus emisiones, Euskal Kirola Telebista ha cubierto en directo partidos de fútbol, baloncesto, pruebas de hípica, karate, halterofilia o carreras de automovilismo. Además, también produce un programa diario de lunes a viernes. Especialidades sin la repercusión pública de los deportes masivos encuentran en EKTB un hueco para su necesaria difusión y promoción.

La gala de EuskalGym es uno de los eventos que organiza la EKFB y que puede verse en Euskal Kirola Telebista

A partir de ahora, todos estos contenidos serán accesibles desde todos los canales digitales de los medios del Grupo Noticias en la CAV, que refuerza así su apuesta por la información sobre el deporte de nuestros territorios. Las páginas web de los medios del Grupo Noticias, en sus informaciones sobre las distintas modalidades de la UFDV-EKFB, incluirán contenido audiovisual de estas competiciones, así como otros de los eventos deportivos que hagan referencia a alguna de sus federaciones. Por supuesto,, ya sea a través del ordenador o bien mediante el teléfono móvil.

El director general del Grupo Noticias, Juanjo Baños, destacó en la presentación que el acuerdo supondrá una herramienta para una "nueva forma" de disfrutar del deporte, y subrayó asimismo el enfoque "multigeneracional" de la misma, ya que, además del público joven, consumidor en mayor medida de material audiovisual en nuevos soportes tecnológicos, la plataforma también permitirá a los miembros menos jóvenes de las familias de los deportistas, ver los partidos de sus hijos y nietos, algo importante en una época, la actual, en la que la pandemia está dificultando el acceso a las instalaciones.

El fomento del deporte, sobre todo entre niños y adolescentes, es otro de los propósitos de la UFDV-EKFB. La práctica deportiva regular y federada se abandona con frecuencia en la adolescencia, un período en el que surgen otras alternativas de ocio. "Trabajamos para que se mantengan las ganas de seguir haciendo deporte y para ello es importante que se vea. Lo que no se ve, no engancha y no se ama", indicó José Luis Tejedor, vicepresidente de la UFDV-EKFB.



JUANJO BAÑOS: "ES UN RETO Y UNA OPORTUNIDAD"



El director general del Grupo Noticias, Juanjo Baños, valoró la firma del acuerdo como "un reto" y "una oportunidad" para la expansión de los contenidos audiovisuales que el Grupo pone a disposición de sus usuarios, lectores y oyentes. "Euskal Kirola Telebista es una iniciativa encomiable y estamos encantados de colaborar con ella", resumió. Baños incidió en el hecho de que, gracias a la plataforma, las familias de los deportistas pueden atener acceso directo a sus competiciones. "En los momentos más duros de esta pandemia hemos disfrutado viendo deporte, estamos muy necesitados de practicarlo pero también de visualizarlo", agregó.



ÁNGEL GURRUTXAGA: "ES UN ESCAPARATE DE VISIBILIDAD"



El presidente de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas, Ángel Gurrutxaga, destacó que el acuerdo permitirá a la plataforma televisiva convertirse en "un escaparate para dar mayor visibilidad a las especialidades minitoritarias del deporte en Euskadi". Además, Gurrutxaga destacó que Euskal Kirola Telebista tiene como objetivo promover el deporte femenino e inclusivo. "Esperamos que las federaciones más importantes, como la de fútbol, puedan ejercer de punta de lanza para las más pequeñas", añadió.