Messi logra su séptimo Balón de Oro

El argentino Lionel Messi, de 34 años y actualmente en el París Saint-Germain, se alzó este lunes con el Balón de Oro de la revista France Football que ha ganado ya en siete ocasiones.



El exfutbolista del Barcelona superó al polaco Robert Lewandowski y al francés Karim Benzema en la clasificación de este premio que se creó en 1956.





When Luis Suarez gives the #ballondor to Messi! pic.twitter.com/uUHhMgtVfR