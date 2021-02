Llega la cita anual de DEIA con lo mejor del deporte vasco

Es probable que la temporada deportiva 2019-2020 haya sido la más rara de la historia. La pandemia generada por el coronavirus hizo parar todas las competiciones deportivas, pudiéndose reanudar solo aquellas consideradas como profesionales, la Primera División del fútbol, la Liga ACB de baloncesto y la División Honor de balonmano.

El resto, todos, tuvieron que parar y no terminar ninguna de sus competiciones, algo insólito y jamás visto. Ya en verano y una vez levantado el Estado de alarma por el Gobierno central, se celebraron las grandes clásicas ciclistas, fuera de sus meses tradicionales, algún campeonato pelotatzale y la Liga EuskoLabel de traineras.





EMISIÓN ONLINE EN LA WEB



Por primera vez en la historia se cerraron los estadios. Sin público. Los deportistas comenzaron a sumergirse en una burbuja relacional jamás vista hasta ahora. Aun así, DEIA no ha querido renunciar a su tradicional Gala del Deporte anual, eso sí, con algunos cambios importantes.

Primero, desde DEIA pensábamos que era imprudente realizar un acto con deportistas en la actual situación sanitaria. Por ello, nos hemos reinventado, y hemos preparado para todos nuestros lectores y usuarios de nuestra web un programa un programa especial audiovisual con cada uno de los premiados de esta temporada pasada, ya con sus premios, sus reflexiones sobre la temporada y el agradecimiento por este reconocimento.





PROMESAS DEL DEPORTE VIZCAINO



Segundo, pero no menos importante, no queríamos en DEIA dejar pasar esta Gala del Deporte sin reconocer a todos y todas las deportistas no profesionales que por no estar catalogados en estas disciplinas deportivas tuvieron que parar y amoldarse a vivir, entrenar y a no competir. Hemos elegido ocho promesas del deporte vizcaino que nos contarán sus vivencias y sensaciones después de este año 2020 para olvidar, o no, según cada uno.

DEIA, además de este programa especial, publicará un especial en papel y en DEIA.EUS con todos los deportistas, profesionales y promesas, y de esta manera se realizará ese homenaje global al deporte, tan importante y necesario para los que asiduamente lo practican como profesión como para aquellos que lo necesitan para su salud.





LA LISTA DE PREMIADOS



La lista de premiados de este año es de primerísimo nivel: Los jugadores del Athletic Aritz Aduriz, Raúl García, Ander Capa e Iñigo Martínez; el ciclista Mikel Landa, el Club de Remo Itsasoko Ama Sotera, el palista Esteban Gaubeka y dos clubs de fútbol centenarios de Bizkaia: el Club Deportivo Padura de Arrigorriaga y el Acero Club de Olabeaga.