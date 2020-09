Cuenta atrás para la mejor sokatira

Ayer debía empezar el Mundial de Sokatira en la modalidad de tierra, que se iba a desarrollar del 16 al 20 de este mes. Ayer, el parque deportivo de Fadura debía ser el escenario de las primeras tiradas de la competición. Sin embargo, la crisis sanitaria provocada por el coronavirus obligó a suprimir el evento del calendario. A aplazarlo un larguísimo año. Con todo, la Federación Internacional de Tug of War (TWIF), denominación internacional de la sokatira, decidió seguir manteniendo a Getxo como sede amparándose en la votación definitiva que se realizó en 2015 en la que la localidad vizcaina se impuso con contundencia –recibió 15 de los 19 votos– a candidaturas de Suiza y Holanda. Por lo que la nueva edición de Mundial se realizará en Fadura del 15 al 19 de septiembre de 2021. "Este año ha sido imposible celebrar la competición, pero gracias a la solidez y al compromiso de todos los tiralaris, jueces, clubes y federaciones, se podrá celebrar el año que viene. Y digo esto porque no ha sido fácil, no ha sido un aplazamiento automático, sino que detrás hay mucho trabajo para que esto pueda ser así", explicó Lorea Bilbao, diputada de Euskera, Cultura y Deporte, en la presentación del Mundial que ayer tuvo lugar en el Museo Vasco.

Lo que no cambiará será el aspecto competitivo del evento, que se estructurará en dos partes: los dos primeros días del campeonato estarán destinados a las pruebas por clubes; mientras que el fin de semana será el turno de los equipos nacionales, entre los que participa Euskadi bajo la denominación de Basque Country. Asimismo, se mantendrán las mismas categorías, según modalidades y pesos, en las que hay también secciones por sexo y mixtas. "Si la pandemia lo permite, esperamos que puedan venir alrededor de 1.500 deportistas procedentes de entre 25 y 30 países", anunció Galder Gobantes, representante de Basque Country en la TWIF y uno de los organizadores del evento. Con todo, no será la primera vez que Getxo acoge un campeonato de estas características puesto que en 1991 precisamente Fadura fue la sede del primer Mundial de sokatira, pero en la modalidad de goma. Sin embargo, la organización ya avisa de que el evento del próximo año será mucho más grande "en cuanto a dimensiones y a alcance". De hecho, Bingen Zupiria, consejero de Cultura y Política del Gobierno vasco aplaudió el regreso a Getxo de la mejor sokatira mundial puesto que pondrá a Euskadi en el mapa: "El deporte nos ayuda a crear la marca Euskadi, fomentar nuestra identidad; pero eso que encima hay deportes como la sokatira que ayudan muchísimo más".

aniversario A nivel deportivo, tanto los combinados como los clubes de Basque Country, tal y como explicó la organización, buscarán conseguir ante su público "las mayores cotas de éxito, demostrando la capacidad y aspiración de las selecciones vascas de competir en el ámbito internacional". Y es que la TWIF admitió a Euskadi como miembro de pleno derecho en 2014, por lo que puede participar en competiciones internacionales. Así pues, en el último Campeonato Mundial, celebrado en 2018 en la localidad sudafricana de Ciudad del Cabo, Euskadi fue una de las claras ganadoras tras regresar a casa con siete medallas.

Por otro lado, la Federación Internacional celebra este año su 60º aniversario, sin embargo, la pandemia dejó en suspenso todas sus actividades conmemorativas, por lo que su deseo es convertir el Mundial de Getxo de 2021 en toda una fiesta de cumpleaños.

