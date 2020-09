Hamilton saldrá primero en Mugello tras elevar a 95 su propio récord de poles

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, saldrá primero este domingo en el debutante Gran Premio de la Toscana, el noveno del año, después de elevar a 95 su propia plusmarca histórica de 'poles' en la categoría reina del automovilismo en el circuito italiano de Mugello.



Después de los ríos de tinta vertidos sobre las hipotéticas consecuencias del fin del 'modo fiesta' -mapas de motor más agresivos durante unas vueltas- en calificación, Hamilton prolongó su 'party mode' personal y repitió, la 'pole' de Monza, una semana después, en la pista situada a 35 kilómetros de Florencia. Cuyos 5.245 metros cubrió en un minuto, quince segundos y 144 milésimas, 29 menos que su compañero finlandés Valtteri Bottas; que saldrá junto a él desde la 'enésima' primera fila íntegra de Mercedes.



En una carrera que el español Carlos Sainz (McLaren) afrontará desde la novena plaza; dos puestos por detrás del mexicano Sergio Pérez, que el miércoles anunció que el año que viene no seguirá en Racing Point.



Por detrás de los Mercedes se ordenaron los Red Bull, con Max Verstappen, de nuevo como el único que se aproximó a las 'flechas de plata' -de negro este año, contra el racismo-, a 365 milésimas del séxtuple campeón mundial inglés. La joven estrella holandesa saldrá desde la tercera plaza, en la segunda fila, al lado de su compañero tailandés Alexander Albon, que se quedó a ocho décimas del espectacular y excéntrico campeón de Stevenage.



A partir de ahí, nadie se acercó a menos de un segundo del astro inglés. Pista nueva -Mugello debuta en el Mundial de F1-; medidas nuevas -hay público en la Toscana, donde se pusieron a la venta 3.000 entradas-, pero en el campeonato del covid-19 todo sigue exactamente igual que estaba.





