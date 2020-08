La muerte de Jacob Blake provoca la suspensión de un partido NBA

La tensión que se vive en Estados Unidos provocado por la muerte de Jacob Blake a manos de un policía en Wisconsin ha llegado a la burbuja de la NBA, en concreto a los Playoffs.

Los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo no se van a presentar al quinto partido de su primera eliminatoria contra Orlando Magic en señal de protesta por otro nuevo caso de violencia policial.



Varios equipo se habían planteado boicotear la celebración de los partidos como Boston Celtics y Raptors, pero los Bucks han sido los primeros en imponerse.



El mundo NBA desde el comienzo ha estado ligado a las protestas raciales en el país que han tenido ligar desde la muerte de George Floyd. Los jugadores que estaban presentes en el reinicio de la competición se arrodillaron en la pista en señal de apoyo al movimiento generado tras el asesinato de Floyd #blacklivesmatter.





No Milwaukee Bucks or Orlando Magic players took the court for the start of Game 5. pic.twitter.com/5MYZ85MjWP