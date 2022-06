El Azkena Rock del reencuentro reúne a 48.000 personas en Gasteiz

Si ha habido una imagen repetida una y mil veces durante este Azkena Rock Festival que ya es historia es la de gente abrazándose, emocionándose. Incluso hubo quien el jueves, al entrar al recinto, besó el suelo de Mendizabala. Por encima de todo, de cualquier valoración cuantitativa o cualitativa, esta edición de termina con unas magníficas sensaciones solo por el hecho de haberse podido llegar a celebrar.

Los días 15, 16 y 17 de junio de 2023, el evento volverá –los bonos estarán a la venta a partir del 20 de julio–, sin perder de vista que la música en directo no solo se vive en un festival, crece y se mantiene gracias al trabajo que muchos escenarios hacen a lo largo del año. Gasteiz es un claro ejemplo de ello. Pero antes de seguir disfrutando de los sonido, es momento de analizar lo acontecido este año entre el jueves y el sábado.

En cuanto a los números, según los datos de la promotora Last Tour, este ARF se cierra con 48.000 espectadores, entre 2.000 y 3.000 más de lo esperado. Estas cifras se acercan al récord de 2011, la penúltima ocasión en la que el evento duró tres días antes de que la crisis económica se llevase por delante esa jornada. Además, ha crecido y mucho el uso de la zona del camping –al borde del lleno–, así como la presencia de menores acompañados. Hay que evaluar bien esto en un momento en el que la sobresaturación de oferta –generada a consecuencia de la pandemia y de la reorganización de las giras paralizadas en 2020 y 2021– está llevando a cancelar o aplazar no pocos conciertos ante la escasa respuesta, en algunos casos, a la venta anticipada.

En lo que se refiere a lo que es importante de verdad, la música, el certamen termina con buenas sensaciones, más allá de que el covid, de nuevo, ha condicionado y mucho la configuración del cartel. Para la historia del evento queda la actuación de una Patti Smith que en sus redes sociales no ha parado de dar las gracias al festival y a la ciudad por lo vivido el sábado por la noche. Eso sí, el recuerdo de ese recital no es lo único reseñable de estos tres días. No sería justo olvidar los pasos, por ejemplo, de Michael Monroe, Social Distortion, The Afghan Whigs o Dewolff, aunque cabe reseñar que en un festival donde siempre hay sorpresas, la de Adia Victoria ha sido la más destacada.

Seguir sumando detalles en el recinto, resolver los problemas de sonido del segundo escenario en un par de conciertos, armar un buen cartel para 2023... Nunca faltan deberes. Pero ahora, lo imprescindible es destacar el valor del reencuentro.

Balance

Lo mejor. Por encima de cualquier otra cuestión, lo mejor ha sido poder volver a celebrar el festival tres años después. En lo que se refiere a la parte musical, Patti Smith ofreció un concierto para el recuerdo, pero no habría que perder de vista las actuaciones de Michael Monroe, Social Distortion, The Afghan Whigs, Adia Victoria, Dewolff, Emmylou Harris, Daniel Romano's Outfit, SA y Hiss Golden Menssenger.