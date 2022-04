Un once de primera evoca al primer equipo femenino en el Arriaga

Apenas unos pocos días después de que el Barça batiera el récord de asistencia a un partido de fútbol femenino, el equipo azulgrana apunta a otro lleno para el partido de semifinales de Champions que disputará en dos semanas. Este hito histórico sirve de contexto para el estreno absoluto de Ladies Football Club, obra de teatro dirigida por Sergio Peris-Mencheta, que se ofrecerá mañana y pasado en el Teatro Arriaga. Este musical narra la historia de las once mujeres que en 1917 empezaron a correr detrás de un balón mientras trabajaban en una fábrica de armas en Sheffield, afrontando las vicisitudes de la guerra. El espectáculo, que cuenta con un elenco femenino de primera división, es una adaptación de la novela homónima del italiano Stefano Massini.

"Lo que más me atrajo de la obra es la historia, la premisa", asegura el actor y director de teatro Sergio Peris-Mencheta, al que la vida de las trabajadoras de la Doyle & Walker Municiones atrapó de inmediato. "Son unas grandes olvidadas de la humanidad, mujeres que se quedaron en casa fabricando las bombas que mataban a sus hombres", explica sobre este oficio que se vieron obligadas a desempeñar durante la Primera Guerra Mundial en las factorías británicas y francesas. En uno de los descansos, varias munitionettes –como se las conocía– de la citada factoría encontraron un balón y comenzaron a jugar. Tras perfeccionar su técnica, plantearon crear una liga femenina de fútbol. "Llegaron a llenar estadios y copar portadas de periódicos en su época", expone el director madrileño.

Poco después de que la guerra finalizara, los hombres volvieron a sus puestos de trabajo. "Y las mujeres tuvieron que regresar a sus casas para ejercer lo que el destino les deparaba como hijas, esposas, madres y abuelas", asevera Peris-Mencheta, quien indica, para más señas, que el fútbol femenino fue prohibido, alegando que era perjudicial para la fertilidad de las mujeres. Ese veto no se eliminó por completo hasta principios de los 70. "Ahora que tengo la oportunidad de estar rodando en Londres, cuando pregunto si conocen la historia, muchos me responden que no. No solo se olvidó, sino que fue tapada ex profeso", declara Sergio Peris-Mencheta, quien reivindica la figura de Lily Parr, una futbolista británica "que fue la Pelé de la época".

OBRA DE MASSINI



Según cuenta el director de teatro, "Massini escribe para teatro, pero escribe monólogos y te permite hacer lo que quieras con ellos". Desde el principio tuvo claro que quería un once femenino compuesto por intérpretes de primera línea: Alicia González, Ana Rayo, Andrea Guasch, Belén González, Carla Hidalgo, Diana Palazón, Irene Maquieira, María Pascual, Silvia Abascal, Noemi Arribas y Nur Levi. "Se da una paradoja curiosa. Las actrices más conocidas para el público son las cover que cubren a las titulares", explica Peris-Mencheta, quien concreta que es el caso de Silvia Abascal, quien no podía comprometerse para realizar una gira y, sin embargo, puede cubrir algunas bajas que se darán en ciudades como Bilbao. Algo similar ocurre con Almudena Cid que, al solapar este espectáculo con otro, "estará en el banquillo calentando para cuando tenga que salir".

No es la primera vez que Peris-Mencheta se atreve con un texto de Steffano Massini, ya que dirigió con gran éxito la adaptación de Lehman Trilogy. "Fue un monólogo que convertí en una obra para seis actores, algo premeditado. Es una historia que habla de los fundamentos del sistema capitalista, donde claramente está el hombre", argumenta el director de teatro madrileño, quien considera que se trataba de una obra "muy inteligente, divertida e intelectual" en la que "no habitaba lo emocional". Ladies Football Club es justo lo contrario, considera. "Tiene todo el alma que no tenía la otra, también mucho humor y una dosis de historia. Lehman Trilogy sería una obra más grouchesca y esta sería más chapliniana", argumenta el director, que lleva dos años y medio trabajando en el espectáculo.

RETOS DE LA PUESTA EN ESCENA



Uno de los grandes retos de la obra, cuya dirección musical ha recaído en Joan Miquel, ha sido la escenografía. "El fútbol y el teatro no concuerdan bien. ¿Cómo se puede representar el fútbol encima de un escenario? El balón se cae de la escena y se acaba el partido", evidencia Peris-Mencheta, quien es de la opinión de que el fútbol en sí mismo ya es un espectáculo. "Si te metes en un teatro no es para ver fútbol, sino para ver una representación del fútbol", expone. Ello le ha exigido una escenografía muy particular. "Es muy orgánica y está en permanente evolución. Necesitábamos tenerla desde el primer día de ensayo porque se usa mucho", afirma el actor, quien concreta que se trata de una estructura de tres pisos que simula la fábrica en la que trabajan, una especie de "cárcel" que en varias ocasiones se tiene que convertir en estadio de fútbol. "Hay que tirar de la imaginación y de algo muy teatral, me gusta utilizar los mismos elementos de diferentes maneras para que el público pueda acceder al lenguaje de Ladies Football Club", concreta.

Tras el estreno en Bilbao, está previsto que la obra llegue a Iruñea, Logrono y Madrid. Y después de varios bolos a lo largo del verano, en otoño comenzarán la gira. "Me encantaría viajar a Sudamérica con ella", asevera Peris-Mencheta, quien actualmente está luchando para llevar Una noche sin luna, con Juan Diego Botto, al otro lado del charco. "Me apetece mucho salir de aquí, porque como actor estoy todo el día fuera y creo que es necesario que el teatro español se difunda. Pero sin el apoyo del INAEM una gira internacional es absolutamente imposible, sobre todo con once actrices", reflexiona Sergio Peris-Mencheta, quien reside en Estados Unidos desde hace siete años, donde principalmente trabaja como actor. "Estoy tratando de compaginar las dos actividades de la mejor manera posible. No me gano la vida haciendo teatro pero gano años de vida", expone el madrileño, quien valora poder contar las historias que realmente le aportan. "Tengo la suerte de trabajar mucho como actor, lo que me permite hacer obras que son una rara avis, como Ladies Football Club", concluye.