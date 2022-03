La soprano ucraniana Olga Pasichnyk sustituirá a Ainhoa Arteta

La soprano ucraniana Olga Pasichnyk sustituirá en en los próximos conciertos de Euskadiko Orkestra a Ainhoa Arteta, que ha cancelado su participación "por recomendación de los especialistas médicos que la tratan en su recuperación". Estará acompañada en el escenario por el barítono Johann Kristinsson (que sustituye al inicialmente previsto Michael Nagy) y el Orfeón Pamplonés, e interpretarán una única obra, Un réquiem alemán de Brahms.

Este jueves, la Orquesta de Euskadi informó que Arteta había remitido un escrito en el que explicaba las razones por las que suspendía su intervención. "Me resulta muy difícil tener que renunciar a la vuelta a los escenarios en mi tierra. Me produce una profunda tristeza no poder estar con vosotros en estos momentos, pero espero poder estar de nuevo muy pronto con Euskadiko Orkestra", ha anunciado la soprano tolosarra.

La soprano ha comunicado, "con gran pesar", que no podrá participar en los conciertos, pese a que en los últimos días había estado haciendo "el mayor esfuerzo posible" para "conseguir llegar al estado vocal conveniente para abordar de forma adecuada y satisfactoria" estas actuaciones.

"Lamentablemente no ha sido suficiente y el doctor que acompaña todo el proceso de mi recuperación vocal entiende que no debo asumir el riesgo de abordar una obra de esta complejidad vocal en este momento", subraya.

La sinfónica vasca ha anunciado hoy mismo su sustitución por Olga Pasichnyk, que en la actualidad reside en Polonia. La formación musical mantiene el programa, que viajará a las órdenes del director austríaco Georg Mark, y las fechas. El 23 de marzo la Euskadiko Orkestra estará en Bilbao, los días 25 y 28 en Donostia, el 29 en Iruñea y el 1 de abril en Gasteiz.