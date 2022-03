Fito y Fitipaldis inician su gira "más emocionante" y multitudinaria

Alrededor de 300.000 personas verán a Fito y Fitipaldis en la gira que inicia este fin de semana en A Coruña con dos conciertos. La gira de rock más importante de 2022 incluye la realización de 27 conciertos, entre ellos varios en Madrid, Gijón o Santander y los que tendrán lugar en Iruñea, en el Navarra Arena, el 23 de abril, y en Bilbao, en San Mamés, el 11 de junio.



Estos recitales del rockero vasco moverán un equipo de 80 personas, dos autobuses, seis furgonetas y nueve tráilers. "Va a ser un subidón y la gira más emocionante al recuperar el contacto con los fans tras la pandemia", explican en el entorno de Fito.





Esta semana arranca la gira 'cada vez cadáver'.

A CORUÑA será la primera parada, con doble fecha. Entradas agotadas para el día 19/03 y últimas disponibles para el día 18/03 en https://t.co/1GCAlGgpdd y https://t.co/Y2mUmnL8ps

Comienza la cuenta atrás!!



UN SUBIDÓN

Tras el retraso de los dos conciertos en Santander, donde el equipo de Fito tenía ya "una semana reservada de hoteles", será finalmente A Coruña, en su Coliseum, donde, que repetirá el sábado en la ciudad gallega, en esta segunda cita ya con las entradas agotadas. "Los ensayos generales los estamos haciendo allí, referidos sobre todo a luces, proyecciones, programación... Se han enrollado y nos dejan el pabellón una semana. Se hará también algún pase para coger confianza con el escenario", explica a DEIA el mánager de Fito, Polako.A pesar de "los problemas de encaje" generados por losFito y su banda acogen el arranque de la gira con el agradecimiento a sus seguidores "por esperarnos y estar pendientes de que salgamos a la carretera de nuevo". En el caso de los, llevan dos meses trabajando para volver a sonar coordinados, "primero en un local y al final una semana en Estudio Uno, en Madrid, donde se grabó el último disco", aclaran. "Al final, estuvieron ya los técnicos presentes. Se eligió el repertorio, ver dónde había que parar o acelerar, qué guitarras usar según la canción€ Está todo al 95%, ya que en carretera se ve cómo reacciona el público y se produce algún cambio", apostillan.Fito y su banda suenan "de la hostia, como siempre", nos adelanta Polako, que considera que esta gira de 2022 va a ser "la más emocionante" de Fitipaldis, ya que "a las ganas normales se une el mono de llevar más de dos años esperando salir a la carretera", indica. De hecho, hubo que parar el tour en dos ocasiones, con "la correspondiente angustia e incertidumbre", indica el mánager."Todo lo que hacemos es para llegar a un pabellón y que la gente pueda ver a Fito con una cerveza en la mano. Y parecía que no llegaba nunca, por lo que, más que nervios, hay una sensación extraña en el ambiente. Se siente más emoción que nunca al recuperar el contacto con los fans; y también entre nosotros. Somos el mismo equipo de los últimos 20 años y hemos estado separados., adelanta.La gira Cada vez cadáver Tour, cuyo título alude al último disco del rockero, incluirá 27 conciertos, de los que se prevé vender "unas 300.000 entradas". Además de la más emocionante, es lsegún Polako, debido a "las ganas especiales que hay de volver a los conciertos y cantar, saltar y bailar; se nota esa energía", prosigue el mánager, que destaca hitos como los cuatro recitales del WiZink Center de Madrid (64.000 espectadores), el de San Mamés (45.000) y los dos en A Coruña, Gijón y Santander. En la capital cántabra concluirán los recitales los días 22 y 23 de julio.

La gira mueve un equipo fijo de unas 80 personas, que se desplazarán junto al equipo técnico en dos autobuses, seis furgonetas y nueve tráilers. "Ese es número fijo de gente involucrada directamente, pero luego, en cada ciudad, se contratará a varias decenas más para ejercer laboras de seguridad, camareros, acomodadores€", indica Polako, que destaca que Fitipaldis contará con la inclusión del batería Koki Giménez, en sustitución de Dani Griffin, quien ha tocado con M– Clan, Tarque, Chambao o Dani Martín. "Es colega, apareció en unos ensayos y se quedó. Es el único cambio de la gira. El resto, músicos, técnicos, backliners, catering€ somos los mismos", según Polako.

REPERTORIO

Fito y su banda, que contarán con el grupo Morgan como telonero, centrarán los conciertos en su último disco,. No faltarán su canción homónima, Cielo hermético o las rockistas En el barro y A quemarropa. "Irán muchas del último, sí, porque la anterior gira fue casi un grandes éxitos. En esta también los habrá, pero irán como mínimo media docena de temas del último", adelanta el productor."Nos adelantan discos nuevos, pero retroceden después. Eso sí, en formato físico. En digital, C. Tangana y otros venden más. Ahí vamos funcionando cada vez mejor, pero no es nuestro mundo", concluye Polako.