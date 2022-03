Fito y Fitipaldis atrasa el inicio de su gira por las restricciones anticovid

Fito y Fitipaldis ha anunciado que los conciertos del inicio de su gira previstos para el 11 y el 12 de marzo en Santander se posponen por las restricciones derivadas de la pandemia al 22 y 23 de julio, fechas que cerrarán el tour.

La gira Cada vez cadáver Tour se iba a abrir en la capital cántabra, como hace siempre la banda vasca, pero, al posponerse el inicio, comenzará el 18 y el 19 de marzo en A Coruña, mientras que el resto de las fechas se mantendrán como estaba previsto.

El propio Fito Cabrales ha informado en las redes sociales del aplazamiento de Santander por "los inconvenientes que la aplicación de estas restricciones del Gobierno de Cantabria pueda ocasionar".

"No voy a entrar a valorar los protocolos, no nos dejan y ya está", ha afirmado, antes de agradecer su comprensión a sus seguidores de esta comunidad.

Además, ha valorado que el inicio de gira sea en A Coruña dado que él es "medio gallego".



En San Mamés



La fecha de Bilbao no se ha movido por lo que Fito Cabrales y sus Fitipaldis tocarán el 11 de junio en el estadio de San Mamés, un escenario que constituye un "sueño" para el músico bilbaino y donde espera ofrecer un concierto "irrepetible" para 45.000 personas. "No hay otro sitio que nos pueda hacer más ilusión que tocar en San Mamés", destacó en la presentación del concierto. Fito señaló que nunca había pensado en tocar en un estadio de fútbol, pero el campo del Athletic "no es solo un estadio y en Bilbao significa muchas cosas más".

Fito Cabrales señalo que al grupo le parece "increíble" tocar en un escenario como San Mamés y aseguró que será "el concierto que le va a dar sentido a toda la gira". Las entradas se pusieron a la venta en noviembre y en pocos días se agoraron.