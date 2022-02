Tanxugueiras: "La música en gallego, euskera o catalán tiene que tener su espacio en escenarios sin prejuicios"

"Nos encantaría tocar en el Coachella, por el 'brilli, brilli'. Porque allí puedes ir vestida como una súper estrella". Aida Tarrío, la integrante más joven del trío Tanxugueiras, dice que llevar las panderetas a ese festival de música y artes, que este 2022 será en el desierto de Indio, sería "lo más".

"¡Pero este año hemos cumplido ya tantos sueños!", cuenta a Efe en una entrevista. Después del Benidorm Fest, donde con gran diferencia fueron las más votadas por el público, tienen una agenda que revienta por las costuras.





"¡Estamos en tantos sitios! El año pasado decíamos: cómo molaría tocar aquí. Y ahora, ahí estamos", manifiesta, con humildad, pero como no podía ser de otro modo, emocionada.

Uno de los deseos del grupo era estar en escenarios inimaginables. "Y llegamos. Estamos en festivales que compartiremos con C. Tangana y Lola Indigo. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotras?", espeta una y otra vez esta artista de Ribeira (A Coruña), que es de la quinta del 1997.

La repercusión que tienen ni siquiera había pasado por su mente, al menos no con esta magnitud. Tanto las hermanas gemelas Olaia y Sabela Maneiro, nacidas en el municipio coruñés de Teo el 1 de junio de 1990, como Aida Tarrío, se definen como mujeres que creen firmemente en su proyecto desde el primer día y que consideran que su cultura y también su lengua pueden llegar a todos los lugares del mundo.

"Por eso, obviamente, tenemos expectativas de conseguir todo lo que nos propongamos. Pero, obviamente, no nos imaginábamos esto, y menos después de tan pocos años. Porque realmente nosotras, como grupo profesional, llevamos tres años", aunque antes de eso ya eran conocidas por estar en 'foliadas', en esas fiestas donde se toca y canta música tradicional."Los gallegos nos apoyan desde el principio. Y ahora va todo muy rápido", detalla.

Las 'Tanxugueiras' nacieron en una asociación de música tradicional y están "súper orgullosas de ello".

Con este paso de gigante que han experimentado, son conscientes de que "hay muchas cosas de esta vida y de esta industria que tienes que conocer, y es muy poco tiempo para conocer todo, para evolucionar, y, claro, es mucha la información que nos llega y nosotras intentamos cogerla con todo el ánimo del mundo e ir aprendiendo de todo esto al máximo".

Las familias de todas ellas están sorprendidas. Aida comenta que el padre de Olaia y Sabela siempre tuvo una intuición y que ya llevaba a las niñas a concursos de canto cuando eran pequeñas. Los parientes de Aida -que no Aída- estaban al tanto de lo que le gustaba cantar, porque en la cocina daba muchos recitales.

"Ya quería ser artista de pequeña. Pero nunca se imaginaron, una, que me iba a dedicar a esto; y dos, que conseguiría vivir de esto. El apoyo de mis padres lo tengo, incondicional, siempre lo he tenido, para todo. Pero están alucinando con nosotras. Se les cae la baba", comparte. En casa de Sabela y Olaia, pese a aquella corazonada, andan igual de "asombrados".

NANCY TANXUGUEIRA

Hay una muñeca nueva, una Nancy Tanxugueira; y disfraces de carnaval con sus atuendos. "Eso es un orgullo", sostiene Aida, y afirma que esto ha sido un "boom" pero su camino antes lo abrieron otros como, enumera, Mercedes Peón, Xabier Díaz, Guadi Galego, Berrogüeto...

"Sin ellos, nosotras no habríamos llegado hasta aquí. Este es un trabajo de todos. Y hay muchísimos grupos en gallego que llevan nuestra cultura y nuestra lengua a sitios que ni pensábamos".

Las Tanxugueiras tienen la esperanza de que esto se mantenga, de que el actual sea un paso importante y en firme para que la lengua gallega, así como el resto de las cooficiales, tenga su espacio en escenarios, "sin prejuicios".

"La música se vive. No hay que entender la letra, no hay que comprender de lo que se está hablando".

Aida, Sabela y Olaia hurtan en su renovada vida horas al sueño para trabajar en un disco "súper chulo, muy intenso, muy diferente", en el que un tema no se parece al otro, aunque todos reflejen su esencia, esa que, vaticina Tarrío, "nunca se perderá".Y, aparte, trabajan en la preparación de los "directos que vendrán en el marco de su gira 'Midas'.

DIRECTO POTENTE

"Estamos trabajando en hacer un directo súper potente. Puedes gustar o no gustar, pero nosotros lo que queremos es no dejar indiferente a nadie. Estamos trabajando súper duro para hacer un directo muy dinámico, con mucho ritmo, muy festivalero, pero que sobre todo tenga nuestra esencia, esa tradición pura y dura que queremos meter un poquito a la gente", anticipa Aida.

"Ahora -prosigue- toca lo bonito, ver al público, conocer a esa gente nueva que nos ha empezado a seguir. Tres minutos (los del certamen de RTVE en el que se seleccionó la canción española para participar en Eurovisión) es poco tiempo. Necesitamos esa hora, hora y cuarto, para comunicarnos, poder hablar con ellos. Vibrar tanto ellos como nosotros en un concierto juntos es lo que más ansiamos".

Aida pudo ver el año pasado, por vez primera, a Nathy Peluso en directo. "Fue como... ¡dios! Y ese feedback ella también lo recibe. Eso es lo bonito. Y a eso vamos. Que al final nuestra gente es la que nos da de comer y la que hace que nuestro proyecto esté vivo", concluye.