Llega la Nancy Tanxugueira y arrasa en las redes

No van a ir a Eurovisión, al menos este año, pero se han ganado el cariño del público, que les votó en masa en el Benidorm Fest pero que no pudo hacer nada ante el poder del voto del jurado de expertos. Tanxugueiras, su canción, Terra, y su particular look se han dado a conocer y la consecuencia es que sus componentes, las pandereteiras Aida, Sabela y Olaia, ya tienen una Nancy Tanxugueira.

No es que la empresa juguetera, Famosa, haya decidido lanzar una muñeca oficial de las gallegas, al estilo de lo que hace Mattel con Barbie y algunas famosas. La culpable de esta Nancy Tanxugueira ha sido una madre gallega, que ha querido hacer un regalo a su hija, muy fan de este grupo, según ha relatado Faro de Vigo. Y ha customizado la muñeca con el vestuario y la estética que las gallegas lucieron en el Benidorm Fest. Así, la Nancy Tanxugueira aparece vestida completamente de negro, con dibujos alrededor de los ojos, una trenza, oro en el pelo y por supuesto con la pandereta en la mano. No le falta detalle.

Eso sí, es un ejemplar único hecho a mano, así que no se va a comercializar y quien quiera tener su Nancy Tanxugueira deberá imitar a esta madre gallega. La Nancy, que en 2018 cumplió 50 años, convirtiéndose en la muñeca más longeva del mercado español, seguirá apostando por ser anónima.

