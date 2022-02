Chillida Leku se abre por primera vez a un artista en activo

La escultura 'Reaching Out' y su creador, el londinense Thomas J. Price, esta mañana en Chillida Leku.

La escultura 'Reaching Out' y su creador, el londinense Thomas J. Price, esta mañana en Chillida Leku. Ruben Plaza

Después de acoger por primera vez una muestra de un artista invitado, Antoni Tàpies, y de exponer en su exterior la obra de una mujer, Louise Bourgeois, algo que tampoco había pasado antes, Chillida Leku se abre ahora a un creador en activo. Hasta el próximo 30 de mayo, la escultura de una joven negra de tres metros de altura que mira su teléfono móvil, diseñada por el londinense Thomas J. Price, "dialogará" con las piezas del escultor donostiarra, aportando una visión contemporánea de la sociedad al centro.

"Me hace gracia la presencia del móvil en el museo, porque es algo que mi aita no sabía lo que era", ha confesado el hijo de Chillida, Luis, esta mañana en la presentación de la nueva obra invitada del centro, Reaching Out. Aunque el lenguaje físico de esta creación poco tiene que ver con el de resto de piezas de las campas, todas ellas, tal y como también indicaron la directora del museo, Mireia Massagué, y el propio autor invitado, "tienen puntos de unión". "Hablan de los mismos valores, de la tolerancia y la diversidad, y celebra a las personas normales y nuestra excepcionalidad", han indicado.

La presencia de un autor vivo por primera vez en Chillida Leku comenzó a gestarse el pasado verano, cuando una exposición del escultor guipuzcoano y otra de Price coincidieron en el tiempo en la Hauser & Wirth Somerset londinense. "Nos despertó mucho interés el diálogo de sus obras y tuvimos la oportunidad de conocerle. Nos dimos cuenta de los puntos de unión y las diferencias entre los dos artistas y nos hacía especial ilusión mostrar una escultura contemporánea en el museo", ha desvelado la directora del centro.

El antecedente de Louise Bourgeois, de la que se pudo visitar el pasado año su pieza Eye Benches III en las campas del museo, era una oportunidad para continuar la senda y abrirla hacia creadores en activo. "Descubrí la obra de Chillida tarde, pero ha sido un gran impacto. Creo que compartimos un enfoque similar aunque esta creación sea más literal y las suyas más abstractas", ha apuntado Price.

De este modo, hasta el próximo 30 de mayo, entre los bloques del escultor donostiarra asoma la figura de una mujer joven de tres metros de altura elaborada con bronce. "Sirve también para reconocer qué es el bronce, algo que ha estado conectado históricamente con la importancia. Normalmente, ha sido utilizado para mostrar a hombres, pero ahora la protagonista es una mujer negra que representa los márgenes y aquellos colectivos que no lo suelen estar nunca", ha explicado el autor.

A la hora de moldearla, Price ha partido de un personaje de ficción que, sin embargo, todo el mundo puede reconocer como cotidiano. Precisamente, uno de los objetivos de la pieza es dialogar entre los propios visitantes, muchos de los cuales, a buen seguro, observarán la escultura con un teléfono entre las manos. "Nos sirve para plantearnos qué esperar de las esculturas en el ámbito público", ha añadido.

Este diálogo cobra, además, un nuevo cariz gracias al contexto al aire libre. "El espacio natural cambia la perspectiva de los monumentos. Nos interesa, especialmente, ver la conectividad con los públicos más jóvenes", ha indicado Massagué, mientras que el creador británico ha confesado estar "fascinado por la escala y el material": "Es un contexto interesantísimo para dotar todo de un nuevo significado".

La importancia del contexto

Gracias a este invitación de Chillida Leku, Price expone por primera vez una de sus esculturas en el Estado. "Es un placer experimentar la creación junto a Chillida. Es una oportunidad ideal para compartir nuestros valores con el público y celebrar el ser humano", ha indicado el artista invitado.

Reaching Out es, además, una de las pocas esculturas públicas existentes en Europa en representar a una mujer de color. La instalación en Chillida Leku coincide en el tiempo con una muestra individual dedicada al autor en la galería suiza de Hauser & Wirth, la misma que se encarga de la gestión del museo de Hernani.

Price regresará en primavera al centro para ofrecer una conferencia en la que presentará personalmente la escultura y revelará las claves de su trabajo. Asimismo, la obra contará con un programa paralelo que incluye actividades dirigidas a escolares y familias y visitas comentadas.