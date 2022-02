El Bellas Artes de Bilbao muestra una selección de carteles de Milton Glaser, el gurú del diseño gráfico del siglo XX

La colección del Museo Bellas Artes de Bilbao cuenta con más de 18.000 piezas, de las que 1.347 son carteles. Una disciplina, que según comentó el director de la pinacoteca, ha ganado en presencia en la pinacoteca gracias a las donaciones, como las que se muestran en estos momentos en la sala 32 de la pinacoteca pertenecientes al ilustrador y diseñador estadounidense Milton Glaser. En total, son más de 20 carteles realizados por este gurú del diseño gráfico del siglo XX, que han sido donados por un coleccionista particular, según ha explicado el director de la pinacoteca Miguel Zugaza.

Aunque muchos no le conocerán por su nombre, sí reconocerán algunos de su trabajos más emblemáticos de Milton Glaser como su logo I love NY, la marca más usada para el merchandising neoyorquino. El creativo, que murió en 2020, exactamente el mismo día de su nacimiento, cuando debía celebrar sus 91 años, bocetó el croquis inicial de este logo en un taxi. Glaser pensó que debía hacer algo para contrarrestar la delincuencia que iba en aumento en su ciudad y el slogan se ha acabado convirtiendo en uno de los más reproducidos del mundo.

Glaser también fue el autor en 1967 del afiche de promoción del best-of de Bob Dylan que representaba el perfil del cantante, como una cabellera psicodélica al viento.

La exposición que ahora se puede ver en el Bellas Artes está comisariada por Javier Novo y Mikel Bilbao y presenta una veintena de carteles representativos del trabajo de Milton Glaser (Nueva York, 1929-2020), seleccionados de entre los 48 de este autor que han sido donados por un coleccionista particular en 2013, 2020 y 2021.

Según explicó el profesor de Historia del Arte y Música Mikel Bilbao, Glaser desarrolló su trabajo en diversos ámbitos relacionados con el diseño y el marketing como la creación de logotipos, tipografías e identidades corporativas, campañas publicitarias, packaging, portadas e ilustraciones para discos, libros y revistas, y carteles. "Amó su profesión y tuvo la conciencia de que su trabajo como diseñador debía aportar algo importante a la sociedad", explicó Bilbao.

REFERENCIA DE LOS CLÁSICOS

Milton Glaser estudió en la Universidad Cooper Union for the Advancement of Science and Art de Nueva York y, gracias a una beca Fulbright, amplió su formación en la Universidad de Bolonia, donde tuvo como maestro al pintor Giorgio Morandi. Este periodo marcaría su obra con referencias a la tradición pictórica que puede percibirse en muchos de sus carteles.

En 1974 creó su propio estudio, Milton Glaser Inc y su interés por el mundo editorial le llevó a fundar en 1968 la revista New Yorkjunto con Clay Felker y, en 1983, la editorial WBMG con Walter Bernard. Colaboró, además, con revistas como Eye, Life, Paris Match, Print oTime, e ilustró varios libros, entre los que destacan Cats and Bats and Thingswith Wings (1965), dirigido al público infantil y en colaboración con el poeta Conrad Aiken, o The Underground Gourmet (1966), con Jerome Snyder.

RECORRIDO



La muestra que se puede ver en el Bellas Artes hasta el 26 de junio, abarca tres décadas y media del trabajo de Glaser, desde 1976 hasta 2011 y comprende el amplio abanico de intereses que caracterizó la carrera de este icónico diseñador, con carteles que van desde el propósito comercial o conmemorativo hasta el activismo en favor de los derechos humanos o el medio ambiente.

Entre ellos, se encuentra el cartel Dylan que Glaser creó en 1967 para un disco de grandes éxitos del músico y poeta norteamericano. También se puede ver I love New York, del Festival de Otoñode Long Island y el del Festival Mostly Mozart, que se celebra anualmente en el Lincoln Center de Nueva York. En este último, el motivo principal de la imagen es el perfil de Mozart, que Glaser va modificando en nueve ilustraciones que progresan desde la calma hasta un sonoro estornudo del músico. También se encuentra el que creó con motivo del 50 aniversario de la Vespa, en 1996, o el cartel conmemorativo del bicentenario de la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.