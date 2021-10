Juanjo Navas: "Blas de Otero sigue con el pueblo, con quien le necesita"

"La poesía y el cante son expresiones artísticas de protesta", explica el bilbaino Juanjo Navas, que, siguiendo el modelo de Morente, Camarón o Miguel Poveda, se vuelca con la poesía y le dedica su segundo disco a Blas de Otero, también nacido en la capital vizcaina. "Él está con el pueblo", explica al presentar Digo vivir (Gaztelupeko Hotsak), en el que colaboran los rockeros Sonic Trash, se atreve con el euskera y presentará en Barakaldo este viernes 15.









La poesía y el flamenco son géneros artísticos hermanos desde la Generación del 27. Cultura popular e intelectualidad se han dado la mano y complementado gracias a las adaptaciones de José Menese, Vicento Soto Sorderita, Morente, Carmen Linares o Poveda de la obra de Lorca, Miguel Hernández, Pessoa, Alberti o Machado, entre otros. Ahora, el cantaor Juanjo Navas se ha basado en la poesía de otro bilbaino, a la hora de grabar Digo vivir, su segundo disco. "Hasta ahora no se había hecho porque no es fácil. Su poemario Redoble de conciencia no está escrito para el flamenco", indica a DEIA.

Inquieto, original y de moda, Navas recibió el encargo de la Fundación Blas de Otero. "Me dejaron libertad para hacer lo que quisiera", explica. Solo le sugirieron versionar algunos poemas como Digo vivir, A la inmensa mayoría y Mientras viva. Él se hizo con sus obras completas y adaptó "lo que más me llegaba y transmitía" con el apoyo de las guitarras de Curro Bermejo y Marco Borge, las percusiones de Darío Campo, Lidia de Lorenzo a las palmas, Kike Mora al bajo, Julen Biain y Jagoba Ormaetxea a las guitarras y teclas, y tres coristas femeninas.

Soleás, bulerías, fandangos, alegrías, granadinas, tangos y una guajira en homenaje a Cuba integran este inquieto Digo vivir, que incluye una bulería en euskera, Lagun kantua, con texto traducido de Koldo Izagirre. "Al principio tuve miedo, no era cosa de hacer algo en euskera por hacer, sino que tenía que quedar bien. Estoy muy satisfecho", asegura el cantaor, que comparte con los rockeros bilbainos Sonic Trash su adaptación del poema de Otero A la inmensa mayoría.

"Les conocí en el ciclo Izar & Star, en el homenaje que hicimos al Omega de Morente, disco que grabó con Lagartija Nick. No lo entendí en su día y pensé que el maestro se había vuelto loco. Años después lo escuché y lo entendí; es impresionante", prosigue. "Nos quedaron ganas de hacer cosas juntas", dice sobre Sonic Trash el bilbaino, que disfruta también del rock de Led Zeppelin, Queen o The Doors. "Sobre todo, gracias a mi hijo, a quien no le gusta mucho el flamenco".

Digo vivir tiene un fuerte componente social y reivindicativo, ya que Blas de Otero perteneció al Partido Comunista. "He tirado de poemas sociales y otros que no lo son tanto", indica Navas, para quien "casi todos acaban siéndolo porque si nos quitan la palabra ¿qué nos queda?". El cantaor, que actuará en formato de dúo el viernes 15 en Barakaldo Antzokia antes de recalar el 16 en Gasteiz y el 30 en Castro, tiene previsto ofrecer más conciertos fuera de Euskadi. "Es hora de salir y crecer. Necesito aportarme cosas nuevas para crecer, pero iré con calma, porque hace unos años no pensaba estar en ciclos y festivales, y tener ya dos discos", concluye.